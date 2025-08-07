從台積電菁英到洩密嫌犯…工程師身分遭起底 業界嘆：自毀前程

晶圓代工龍頭台積電驚傳2奈米製程機密技術遭外洩，已主動向高檢署提告，目前共3名工程師因涉嫌洩密遭收押禁見。消息一出，震撼國內外半導體產業，尤其引發竹科與供應鏈高度關注。

根據「自由時報」報導，在半導體供應鏈中，國際設備大廠的客戶皆是台積電，所以也會從台積電挖角人員來服務台積電。涉案人士中的陳姓男子，之前為台積電的資深工程師，2022年被日商東京威力科創（TEL）延攬為高級行銷專員，負責與台積電有關的蝕刻設備服務。據了解，他在日商的上層主管，也是來自台積電。

報導指出，陳姓男子擁有國立知名大學碩士學位，在台積電任職長達8年時間，曾參與過5奈米、3奈米先進製程改善缺陷、提升良率工作。另2名吳姓及戈姓涉案的台積電工程師，與陳男為同部門舊識，同樣具有國立大學碩士學歷與資深工作經歷，這次因涉及洩密事件恐自毀前程，令業界人士深感惋惜。

據知情人士透露，台積電於6月底發現機密資料外流，展開內部調查，發現關鍵資訊被傳給已離職轉任設備商員工的陳姓工程師，機密資料包含多達上千張的台積電2奈米製程流程圖，數量之多前所未見，引發高度警覺。

儘管陳男供稱僅為提升工作效能，並無對外散布意圖，但其行為已違反企業保密規定。目前陳男與吳姓、戈姓涉案人，已依違反《國家安全法》遭收押禁見，最重恐將面臨5年以上12年以下有期徒刑。