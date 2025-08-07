台積電二奈米涉洩密案員工「已解僱」 東京威力科創：機密未外洩

晶圓代工龍頭台積電驚爆2奈米製程關鍵技術遭外洩，主動向高檢署提告，該設備大廠與台積電共3名工程師遭收押禁見；此事件震撼國內外半導體業，該設備大廠、東京威力科創今天對外發布聲明，對於涉案的台灣子公司前員工，公司已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩。

在東京威力科創擔任工程師的台積電離職陳姓工程師，日前涉嫌勾結台積電吳姓、戈姓工程師及其餘多名現職員工，自去年起疑似利用遠端上班期間，大量翻拍2奈米製程機密，拍成上千張照片，轉傳洩漏給陳男，由於二奈米洩密涉及國安法，各界也憂心有外洩問題。

東京威力科創今早針對相關報導說明，本集團子公司 Tokyo Electron Taiwan Ltd. 一名前員工，經確認涉及台灣司法機關於2025年8月5日公布之事件。

東京威力科創說，本公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則之行為。對於涉案的台灣子公司前員工，公司已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩。此外，基於本案已經進入司法程序，現階段將無法提供更多資訊，感謝各界理解。