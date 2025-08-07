聽新聞
台積電內鬼洩密案 工程師自誇不缺錢砸數千萬買2宅、常消失準時上下班
台積電爆出內鬼竊取機密技術外流案，其中3名離職、現任工程師收押禁見。Threads社群平台流傳1張Line截圖，內容為3人個資和學經歷和家庭情況，其中1名工程師疑在職場高調炫耀「不缺錢」，最近更砸錢買兩間房，引起討論。
根據該張截圖內容，3人都出自同一間頂大，有2人疑似同系的學長、學弟關係，3人都已婚有子女。其中1名工程師更被爆料，最近接連買了2間房子，其中1間價值4000多萬元，且自備款就要3000萬元；跟同事說自己不缺錢，工作上不太理老闆，經常消失，且準時上下班。「突然有錢到嚇到朋友、同事們」。
