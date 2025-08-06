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台積電機密外洩…前工程師直言「恐不是第一次」 籲政府向日求償

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台積電機密外洩…前工程師直言「恐不是第一次」 籲政府向日求償

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台積電二奈米製程技術遭竊，流向日商東京威力科創一名工程師。圖／路透
台積電二奈米製程技術遭竊，流向日商東京威力科創一名工程師。圖／路透

台積電內部驚傳機密外洩事件，檢調查獲涉嫌拍攝2奈米製程機密的員工，並在新竹一處星巴克內逮人，引發熱議。前台積電工程師、台北市議員曾獻瑩說，犯嫌選在人多咖啡店交付資料，顯示對方過去已有多次成功經驗，呼籲政府國安議題不容忽視，應硬起來向日本求償。

曾獻瑩指出，台積電內部設有專責保護機密資訊的單位PIP（Proprietary Information Protection），定期發布稽核報告及案例，警惕所有同仁，還提供教育訓練，並依資料敏感度分級管理，以防止機密外洩，該單位對營運至關重要，此次事件對公司形象及客戶信任造成衝擊，短期內，先進製程供應商選擇有限，客戶訂單不會立即轉移，但長期影響不容忽視。

曾獻瑩說，若日本廠商真以不正當手段收買員工竊取機密，政府必須強硬表態，此案已屬國安議題，向日本政府抗議並求償警惕其他廠商勿以類似手法竊密，並透過高分貝宣傳，捍衛國家關鍵技術與產業安全。

曾獻瑩也說，該事件凸顯台積電在全球半導體領先地位，也暴露競爭對手研發能力不足，試圖透過竊密追趕，「保護台積電，就是保護台灣的核心競爭力。」呼籲政府同正視此案，從法律、外交、技術三方面全力防堵機密外流，台積電應加強新進員工的教育訓練與素質要求，防範再度發生同類事件。

日本 台積電 曾獻瑩 工程師 星巴克 半導體

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