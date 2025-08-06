洩密、關稅、投資…台積電遇3重夾擊 專家：台灣該創造新的山了

近期台積電話題不斷，除了2奈米技術機密外洩，引發資安與營業機密疑慮，美國總統川普更公開表示，台積電將在亞利桑那州投資高達3000億美元，打造全球最大晶片工廠。儘管台積電對此僅簡短回應，目前對美投資總額仍維持在先前公布的1650億美元，仍引起外界廣泛關注。

政治與科技政策專家翁履中6日於臉書發文指出，美國正透過高關稅施壓、政策補貼誘因下，企圖重新洗牌全球晶片供應鏈，無論是輝達、蘋果還是AMD，美國都希望連同台積電一併納入其自給自足的戰略體系。他指出，川普口中的「3000億美元投資」雖帶有誇張成分，但也可能透露出目前未公開的談判內容，顯示美方不只是要確保產能，更意在掌握AI世代高階晶片的產業規則與技術主導權。

針對台積電2奈米技術洩密風波，翁履中也點出其背後可能反映的不只是單一員工的脫序行為，而是整體員工對未來職涯與環境的深層焦慮。他分析，台積電長年以高薪與嚴格紀律著稱，如今若連內部都出現信任裂痕，恐怕意味著金錢誘因已無法穩固人才忠誠，反映出對產業發展與社會氛圍的不安情緒。

此外，他也警告台灣社會應拋棄「技術留台」的迷思，當全球都已清楚美國正透過權力與資源挖走台灣半導體優勢時，若政府與產業仍一廂情願強調「守住技術」，只會加劇內部撕裂與現實脫節，「現在不是守住一座山，而是該創造新的山」，台灣應跳脫對台積電的單一依賴，尋找多元產業出路與創新動能。

隨著川普預告的晶片關稅政策即將公布，翁履中也提醒，過去美國往往以高額關稅作為談判手段，藉此迫使對手讓步，當連全球最具戰略地位的晶圓代工龍頭都選擇低調配合，台灣其他企業又有多少籌碼能與美方談判？他呼籲，台灣應正視現實，重新調整產業戰略，以更務實的態度因應國際政經局勢日益複雜化的挑戰。