快訊

客人變傻子？日本仙台牛舌800日圓「竟是賣豬舌」 網曝攤商宰客暗黑手法

AI新時代／搶挖聲音金礦！語音辨識掀百億商機爭奪戰

把爸爸媽媽還來！日本「原爆詩人」的血淚控訴

台積電機密外洩…工程師星巴克翻拍當場被逮 網一片傻眼：人多很安全？

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台積電。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台積電內部驚傳機密外洩事件，檢調與國安單位近日聯手調查，成功查獲涉嫌拍攝2奈米製程機密的員工，並在新竹一處星巴克內逮人。本案因涉及先進製程技術與外商企業，備受矚目，對此網紅徐閉也在臉書驚訝直呼「台灣人真的過太爽，犯罪約星巴克也覺得安全？」

根據報導指出，台積電近期發現有員工以高度一致的模式登入公司內網查閱2奈米技術資料，每次登入時間僅約3分鐘。公司啟動內部監控後，發現該員工趁居家辦公之便，利用筆電開啟機密資料，再以手機翻拍，拍攝張數高達400多張，顯示行動具備高度目的性。

據了解，涉案工程師被捕時，已離職並轉任日商東京威力科創（TEL），該公司為台積電供應商，與日本政府支持的半導體企業Rapidus亦有合作關係。儘管外界對此高度關注，台積電在回應時未提及TEL與Rapidus，引發更多揣測。

檢調在掌握關鍵情資後，展開行動，並於竹科某星巴克逮捕其中兩名涉案人員。同時，對高鐵站外排班司機等周邊人員也進行監控，足見此案敏感程度之高。對此，徐閉發文直呼：「工程師約在竹科星巴克翻拍機密資料，被當場逮捕。天哪！這可以拍紀錄片嗎？真的太好笑了！台灣人真的過太爽，連犯罪賣國都覺得約在星巴克這種人來人往的地方很安全？？？」

不少網友也回應，「他的買一送一星冰樂還沒做好，人就在警察局了」、「而且那個星巴克平日上班時間都是各個跑竹科的廠商+竹科上班族，很容易遇到業界熟人的」、「最危險的地方就是最安全的地方！」、「我真的覺得很丟臉，丟理工人的臉」、「夭壽，這是30年前的搞笑電影橋段喔」。

台積電已針對涉案員工進行懲處，初步清查顯示共九人涉案，其中三人為2奈米試產人員，因拍攝大量機密內容遭到開除，另外六人則為研發中心員工，目前已調離原單位，調查仍在持續進行中。

台積電

延伸閱讀

台積電抓洩密內鬼！檢調在星巴克逮人 連高鐵排班司機都監控

川普稱台積電將赴美投資3000億美元 郭智輝：假訊息

「台積電1200不是夢、核心技術不可能輕易被複製」！郭哲榮：00687B成避險亮點

美股有利空…但今主跌台積電！直雲：這不是多頭什麼是多頭？

相關新聞

台積電2奈米驚爆內鬼洩密 陸行之：期待立馬提告威力科創及 Rapidus

台積電（2330）預計在年底前量產2奈米，卻驚爆內鬼洩密案，資深半導體產業評論家陸行之表示，「期待台積電立馬告台積電的設...

台積電機密外洩…工程師星巴克翻拍當場被逮 網一片傻眼：人多很安全？

台積電內部驚傳機密外洩事件，檢調與國安單位近日聯手調查，成功查獲涉嫌拍攝2奈米製程機密的員工，並在新竹一處星巴克內逮人。本案因涉及先進製程技術與外商企業，備受矚目，對此網紅徐閉也在臉書驚訝直呼「台灣人真的過太爽，犯罪約星巴克也覺得安全？」

台積電2奈米技術外洩 內鬼工程師投靠日商

台積電驚爆內鬼竊取機密技術外流事件，有員工外洩2奈米製程關鍵技術，甚至有人帶槍投靠跳槽到日本供應商東京威力科創公司（TE...

台積電2奈米洩密案背後恐有影武者 賴政府敢辦到底？

美國總統川普喊出台積電將投資美國3000億美元，是否與台美關稅談判有關，不容樂觀。但更大的危機是台積2奈米晶片製程竊案。本案雖以國安法送辦，但影武者是誰才是關鍵，可能賴政府也不敢辦到底。台日涉案公司都是美國半導體安全戰略支柱，所涉2奈米晶片製程更是美中科技競爭關鍵，可視為未來10年高端運算與國防晶片霸權的核心門檻。

台積電2奈米機密疑遭竊！網疑「Rapidus進展不是巧合」籲強化內控

台積電寶山20廠爆出9名員工涉嫌竊取2奈米機密資料，流向日商東京威力科創（TEL），公司已將涉案人員解職並移送高檢署偵辦。由於此案涉及台積電最先進製程，國安單位也已介入調查，東京威力更緊急派高層來台配合清查。此消息一出，立刻在PTT引發熱議，有網友直指「Rapidus之前宣布2奈米試產成功，現在看起來好像不是巧合」。

台灣科技大廠「內鬼案」層出不窮 台積電還不止一次

近年台灣科技大廠「內鬼／洩密案」層出不窮，護國神山、全世界最強的半導體製造公司台積電（2330）就不止一次發生內鬼案，聯電（2303）、聯發科（2454）、宏達電（2498）等大廠也都曾發生洩密案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。