台積電機密外洩…工程師星巴克翻拍當場被逮 網一片傻眼：人多很安全？

台積電內部驚傳機密外洩事件，檢調與國安單位近日聯手調查，成功查獲涉嫌拍攝2奈米製程機密的員工，並在新竹一處星巴克內逮人。本案因涉及先進製程技術與外商企業，備受矚目，對此網紅徐閉也在臉書驚訝直呼「台灣人真的過太爽，犯罪約星巴克也覺得安全？」

根據報導指出，台積電近期發現有員工以高度一致的模式登入公司內網查閱2奈米技術資料，每次登入時間僅約3分鐘。公司啟動內部監控後，發現該員工趁居家辦公之便，利用筆電開啟機密資料，再以手機翻拍，拍攝張數高達400多張，顯示行動具備高度目的性。

據了解，涉案工程師被捕時，已離職並轉任日商東京威力科創（TEL），該公司為台積電供應商，與日本政府支持的半導體企業Rapidus亦有合作關係。儘管外界對此高度關注，台積電在回應時未提及TEL與Rapidus，引發更多揣測。

檢調在掌握關鍵情資後，展開行動，並於竹科某星巴克逮捕其中兩名涉案人員。同時，對高鐵站外排班司機等周邊人員也進行監控，足見此案敏感程度之高。對此，徐閉發文直呼：「工程師約在竹科星巴克翻拍機密資料，被當場逮捕。天哪！這可以拍紀錄片嗎？真的太好笑了！台灣人真的過太爽，連犯罪賣國都覺得約在星巴克這種人來人往的地方很安全？？？」

不少網友也回應，「他的買一送一星冰樂還沒做好，人就在警察局了」、「而且那個星巴克平日上班時間都是各個跑竹科的廠商+竹科上班族，很容易遇到業界熟人的」、「最危險的地方就是最安全的地方！」、「我真的覺得很丟臉，丟理工人的臉」、「夭壽，這是30年前的搞笑電影橋段喔」。

台積電已針對涉案員工進行懲處，初步清查顯示共九人涉案，其中三人為2奈米試產人員，因拍攝大量機密內容遭到開除，另外六人則為研發中心員工，目前已調離原單位，調查仍在持續進行中。