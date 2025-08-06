傳捲入台積電洩密案 東京威力科創不評論

晶圓代工廠台積電驚爆營業機密外洩事件，傳出曾任職於台積電的日商TEL在台子公司東京威力科創員工涉案；對此東京威力科創不做任何評論。

台灣高等檢察署智慧財產分署偵辦台積電前員工陳姓男子與在職員工吳姓男子（已被解職）等人涉嫌非法取得營業秘密，向法院聲押禁見陳男等3人獲准，是首宗非法取得國家核心關鍵技術營業秘密案件。

台積電外洩的營業秘密傳出是即將於今年下半年量產的2奈米製程技術，與台積電合作密切的東京威力科創的員工涉案。因日本半導體國家隊Rapidus正開發2奈米製程技術，引發各界高度關注與聯想。

資深半導體產業評論家陸行之發文表示，期待台積電告TEL及日本晶圓代工廠Rapidus，至少要TEL賠數百億美元的設備折抵，或拿個Rapidus約10%至20%免費技術股份。不過，難度是如何判定TEL和Rapidus是否侵權，還是非法使用商業秘密。

東京威力科創對此態度低調不做任何評論。母公司TEL股價受到衝擊，股價一度達2萬1420日圓，下跌逾4%。台積電今天股價也走勢疲弱，滑落至1125元，下跌25元，市值降至新台幣29.17兆元。