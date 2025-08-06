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台積電2奈米驚爆內鬼洩密 陸行之：期待立馬提告威力科創及 Rapidus

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電內部爆出2奈米技術外洩事件。圖為台積電全球研發中心。（記者葉信菉／攝影）
台積電內部爆出2奈米技術外洩事件。圖為台積電全球研發中心。（記者葉信菉／攝影）

台積電（2330）預計在年底前量產2奈米，卻驚爆內鬼洩密案，資深半導體產業評論家陸行之表示，「期待台積電立馬告台積電的設備廠Tokyo Electron東京威力科創及北海道的Rapidus」；但他也提出兩個認定難度及一個疑問，「難度是如何判定Tokyo Electron/Rapidus是否侵權，還是非法使用商業秘密」，只偷不用算不算侵權？

台積電預計年底前量產2奈米，該技術被視為現階段全球最先進的晶片製造工藝，因開發難度大，投入成本極高，政府將此列為國家核心關鍵技術，不料在量產前卻驚爆內鬼洩密案，有員工外洩台積電獨步全球的2奈米關鍵技術，甚至有人跳槽到日本半導體設備大廠東京威力科創（TEL），並傳出將相關機密洩漏給日本半導體國家隊Rapidus，作為開發時設備調整的參考資料。

根據檢調消息，台積電2奈米洩密案共有近10名先進製程試產及研發工程師涉案，相關涉案人員為台積電員工跳槽至日商東京威力科創，聯繫先前在台積熟識的先進製程研發人員，並在在職期間運用以網路傳輸相關製程影像與照片，或運用手機翻拍製程圖後洩出。

針對台積電2奈米洩密案，陸行之在臉書發文提出看法，陸行之表示，期待台積電立馬告台積電的設備廠Tokyo Electron東京威力科創及北海道的Rapidus，至少也要Tokyo Electron來賠個數百億美元的設備折抵，或拿個 Rapidus 10-20%的免費技術股份。

不過，陸行之指出，難度是如何判定Tokyo Electron/Rapidus是否侵權，還是非法使用商業秘密，只偷不用算不算侵權？他詢問，有商業律師背景的同學可否分享看法？

陸行之臉書全文如下：

以前是台積電員工離職前偷技術再投靠到中芯國際，現在是偷技術先到日本設備廠，再到新晶圓廠，當初拿了中芯10%股份，期待台積電立馬告台積電的設備廠Tokyo Electron東京威力科創及北海道的Rapidus，至少也要Tokyo Electron來賠個數百億美元的設備折抵，或拿個Rapidus 10-20%的免費技術股份。但難度是如何判定Tokyo Electron/Rapidus是否侵權，還是非法使用商業秘密，只偷不用算不算侵權？

有商業律師背景的同學可否分享看法？

陸行之臉書連結

台積電

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