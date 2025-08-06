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台積電驚傳洩密案 專家：分工應細瑣化

經濟日報／ 記者江睿智翁至威／台北報導

台積電（2330）驚傳洩密案，專家表示，對公司而言，保護營業秘密的不二法門是「預防勝於治療」，從製程上盡量切割、使分工細瑣化以降低風險；對員工而言，有時並非故意竊取或洩密，而是因為「便宜行事」，接觸重要營業秘密的員工，應嚴守工作規則，工作轉換時也要落實交接守則。

安永台灣法律服務合夥律師闕光威舉例，可口可樂的糖漿配方能做到百年不外流，就是從調配、組裝、運輸等流程，讓各項製程節點做到最細緻，節點愈多，單一員工所能掌握到的營業秘密就愈少，便能降低風險。

普華商務法律事務所主持律師蔡朝安分析，實務上，員工方也可能主張資訊已為第三人所知悉，例如供應商知悉或是曾在參展時公開過，員工必須能證明，此營業秘密不具備營業秘密條件。

台積電

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