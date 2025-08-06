台積抓內鬼 在咖啡店逮人…連高鐵排班司機都監控

檢調與國安人員與台積電（2330）協力抓「內鬼」，是過去半個月新竹半導體業界低調談論的熱門話題，原因在於「台積電」與「2奈米」。一個是台灣「護國神山」，另一個是全球半導體業界矚目的2奈米技術，此案高度敏感，從台積人最常去的新竹某星巴克咖啡店，到高鐵車站外的排班司機，都成為檢調監控的目標。

本案另一個敏感處，是已被收押的台積電前員工，據傳被捕時已在日商東京威力科創（TEL）任職。東京威力科創是台積電重要供應商，與亦在發展2奈米技術的日本「晶片國家隊」Rapidus關係密切，台積電昨（5 ）日評論本案時，絕口不提東京威力科創與Rapidus，反而凸顯此事的不尋常。

台積電這麼先進製程的資料如何外洩？據調查台積電涉案工程師利用居家遠端辦公機會，利用公司配發的筆電在家登入公司內網，趁打開機密文件時，再以手機拍攝製程機密。

台積電雖輕描淡寫強調此案是台積電及早發現，但未進一步說明資料可能流向和對公司會造成什麼影響。

據了解，由於拍攝張數高達400多張，顯示涉案人員目標就是瞄準台積最先進的2奈米製程，並將每天討論的試產參數，一一拍下來。至於取得這些機密資料的目的和流向，應是我檢調與國安單位介入調查的重點。

台積電「有內鬼」一事，數周前已在半導體業界傳開，有外媒在圈內打聽是否有「共諜」涉入，但昨天有三個獨立消息來源對本報證實，本案確實有牽涉到「外商」，但不是圈內原先傳出的「陸商」，而是日商。

消息來源指出，台積電發現有洩密後通報相關單位，檢調開始監控可疑人士，其中有兩名被捕的對象，是在上述咖啡店遭逮。

消息人士透露，台積電月前發現有員工過於一致性進入內網觀看2奈米機密資料，發現涉案員工每次登入的時間都嚴格控制在3分鐘即登出，隨即展開監控，經列出這些可疑成員，展開約談後，發現竟透過在家登錄利用手機拍攝2奈米機密資料。

經清查發現有近九位員工涉案，其中三人屬於20廠2奈米試產人員，且利用手機拍攝大量資料，證據確鑿下，直接開除，其餘六人為研發中心人員，因只是提供2奈米相關資料，未發現集體竊密，因而調離原單位。