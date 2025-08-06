台積2奈米技術外洩 押3人…員工內神通外鬼投靠日商

台積電驚爆內鬼竊取機密技術外流事件，有員工外洩二奈米製程關鍵技術，甚至有人帶槍投靠跳槽到日本供應商東京威力科創公司（ＴＥＬ），台灣高檢署上月以涉及國安法「竊取國家核心關鍵技術罪」，搜索拘提六名工程師到案，其中陳姓、吳姓、戈姓三人至少外洩數百張製程整合技術照，檢方訊後向智財及商業法院聲押禁見獲准。

國安法納管關鍵技術首案

台積電預計今年底前量產二奈米製程晶片，該技術被視為現階段全球最先進的晶片製造工藝，因開發難度大，投入成本極高，政府將此列為「國家核心關鍵技術」，一旦外洩將衝擊台灣半導體產業與國安，這也是國安法三年前修法納管後，檢調首件偵辦的國家核心關鍵技術營業秘密案。

高檢署指出，智財分署就台積電國家核心關鍵技術之營業秘密案，於七月廿五至廿八日，指揮調查局新竹市調站、資安站及北機站兵分六路搜索涉案工程師住處及東京威力科創在新竹的辦公室等地點，查扣電磁紀錄與雲端資料。被羈押的陳姓、戈姓工程師已離職，吳姓工程師為現任，戈男是製程整合工程師。

據調查，陳姓工程師曾在台積電系統整合部門任職，離職後跳槽與台積電長期合作的ＴＥＬ擔任設備工程師，陳男與戈男等製程整合工程師熟識，因此以內神通外鬼方式，由吳男、戈男利用居家遠端辦公漏洞，以公司配發的筆電，在家連線登入台積電內網，陳男則在吳男、戈男處所，直接在旁邊用手機對電腦螢幕翻拍二奈米製程技術圖檔。此外，吳男與戈男還有開啟內部資料夾，影印機密文件交付給陳男。

台積察覺機密接觸率異常

另有多名工程師提供較不具機密的製程圖檔供陳男拍攝，但因涉案情節較輕，未遭聲押，總計陳男共拍攝數百張照片。不過，相關機密檔案開啟時，系統內都有數位痕跡可追蹤，台積電察覺機密檔案接觸頻率異常，經內部調查才發現遭竊取，戈男被抓包後才讓此事露餡。

業界推測殺雞儆猴意味高

台積電工程師指出，二奈米高階機密是台積電關鍵技術，若有工程師開啟機密文件，公司一定馬上知道，並立即採取行動，現在高調偵辦，業界推測殺雞儆猴的意味較高。

高檢署指出，本案是台積公司主動察覺在職員工檔案接觸異常，內部調查後，發現公司的國家核心關鍵技術營業秘密，疑遭前員工及在職員工非法取得，向高檢署提告。

台積電回應，近期公司在常規監控下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密洩漏情況。台積已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並採相關法律行動。台積電除全力配合檢調偵辦，也全面清查近期準備離職員工。

涉案廠商回應，「相關報導不作任何評論」。