台積最先進2奈米製程若遭竊…

台積電上月法說會揭露二奈米製程將如期在今年下半年量產。據了解，原本多由手機晶片客戶第一批採用，改由ＡＩ晶片客戶率先導入，超微（ＡＭＤ）將成為台積電首家客戶，用於生產ＡＩ伺服器晶片。蘋果也是重量級客戶，估計包下台積電二奈米一半產能；聯發科、高通、微軟、Meta等ＩＣ設計大廠，也將導入二奈米，預計將用於資料中心、超級電腦、手機等高端產品。

台積電已視二奈米為未來營收和獲利爆發力最強的先進製程，即使因應美方軟硬兼施，台積電承諾在美投資增加千億美元，但二奈米先進製程重心仍留台灣。

台積電的二奈米製程領先全球，將成為全球第一家提供二奈米代工服務的晶圓廠，也意味著在技術已掌握晶片性能、節能與成本控制方面都具備顯著優勢。對急於迎頭趕上的競爭者，若能取得台積電的關鍵製程機密，就可加快自身二奈米製程的發展速度，縮短追趕領先者的時間。

二奈米製程技術列為台灣的國家核心關鍵技術，此次重要機密外洩，引起國安會及高檢署介入調查。

依台積電產能規畫，新竹寶山F20的P1廠和高雄的P1廠，將於今年下半年同步量產，揭開全球半導體製程邁入二奈米製程。

台積美國亞利桑那州第三廠和第四廠會從二奈米切入，雖然董事長魏哲家表示會加快量產時程，但估計第三廠量產時間要到二○二七年下半年；第四廠則預估要到二○二八年到二○二九年。