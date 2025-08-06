台灣科技大廠「內鬼案」層出不窮 台積電還不止一次

近年台灣科技大廠「內鬼／洩密案」層出不窮，護國神山、全世界最強的半導體製造公司台積電（2330）就不止一次發生內鬼案，聯電（2303）、聯發科（2454）、宏達電（2498）等大廠也都曾發生洩密案。

高科技公司之間競爭激烈，彼此都想探知對方的關鍵技術及製造實力，而內部員工因為工作接觸不少內部商業祕密，除在公司內部當產業間諜，跳槽或者被對手企業挖角，都會引發商業機密洩漏的危機，稱為商業間諜或者是內鬼案。

過往台灣高科技公司內鬼案不少，台積電5日爆發員工將2奈米關鍵資料外洩之際，業界回憶2019年時，台積電也曾發生資深工程師帶著超過5,000筆機密製程檔案，準備轉職到大陸中芯國際的台灣半導體產業機密外洩事件。

隨著大陸官方積極扶植本土半導體產業，要打造自主供應鏈，陸企近年大舉挖角台灣半導體人才，也引發不少營業秘密外洩疑慮，去年新竹地檢署即為此偵辦位於竹科、台元或者新竹高鐵附近的八家陸企，瞭解其透過非法挖角手段，竊取台灣高科技機密技術案件。

聯電也曾經被美國控告涉嫌協助大陸福建晉華竊取美光記憶體技術，並非法轉移給陸方，最終雙方達成和解。

台灣IC設計一哥聯發科2021年間也發生一位工程師在離職後，轉任大陸IC設計公司，並將先進IC設計流程及架構等關鍵檔案帶走，也被以違反《營業秘密法》起訴。

台灣手機品牌宏達電多年前業績如日中天時，也曾發生高層內部竊密案。2013年宏達電包含產品設計負責人等三位高層，涉嫌竊取新產品開發文件及關鍵技術資料，打算外洩甚至成立新公司。

面板業也多次出現內鬼及洩密案。曾爆發奇美電子（後併入群創3481））工程師涉嫌將OLED相關技術帶往中國大陸天馬微電子，且勾結多名同仁跳槽；2000年代中期，友達（2409）與奇美電子皆曾爆發內部員工攜面板製程技術跳槽大陸，包括京東方、華星光電等。