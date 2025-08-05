台積電2奈米機密外洩案 國科會：最重可判12年刑責、罰1億元

台積電爆出工程師涉嫌盜取2奈米製程技術機密，由於國科會已將14奈米以下製程的IC製造技術納入國家核心關鍵技術清單，國科會今天說，若竊取國家核心關鍵技術營業秘密，依法將由檢調偵辦，並加重刑責最高達12年有期徒刑、新台幣1億元罰金。

高檢署智財分署今天表示，台積電前員工陳姓男子與在職員工吳姓男子（已被解職）等人，涉嫌非法取得營業秘密，7月間發動偵查行動，依違反國安法向法院聲押禁見陳男等3人獲准。

台積電今天表示，經內部調查發現有涉及營業秘密洩漏情況，已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並採取相關法律行動。

國科會今天晚間進一步說明，「國家安全法」已明訂經濟間諜罪，如果為外國竊取國家核心關鍵技術的營業秘密，由檢調偵辦不法外流情形，並加重刑責最高達12年有期徒刑、新台幣1億元罰金，以遏阻不法外流的可能，避免造成國家與產業利益受損。

國科會指出，依「國家核心關鍵技術認定辦法」規定，關鍵技術應由產官學研組成的審議會進行認定，且審議會每年至少召開一次；各技術主管機關依法應定期檢討所主管的關鍵技術項目，如果有提出新增或修正關鍵技術項目的需求，依法定程序召開審議會認定。

國科會在2023年公告的國家核心關鍵技術清單，即已將14奈米以下製程的IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術納入其中。