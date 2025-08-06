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台積電2奈米機密疑遭竊！網疑「Rapidus進展不是巧合」籲強化內控

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電爆國安危機，有工程師在任職期間，將2奈米晶片製程的關鍵技術外洩給外商。圖／聯合報系資料照片
台積電爆國安危機，有工程師在任職期間，將2奈米晶片製程的關鍵技術外洩給外商。圖／聯合報系資料照片

台積電寶山20廠爆出9名員工涉嫌竊取2奈米機密資料，流向日商東京威力科創（TEL），公司已將涉案人員解職並移送高檢署偵辦。由於此案涉及台積電最先進製程，國安單位也已介入調查，東京威力更緊急派高層來台配合清查。此消息一出，立刻在PTT引發熱議，有網友直指「Rapidus之前宣布2奈米試產成功，現在看起來好像不是巧合」。

根據台積電說法，此案是資安部門主動調查發現，3名試產員工利用手機拍攝資料，另有6名研發人員因涉及協助提供資訊而調職，但全數已移送高檢署。日媒指出，2奈米製程為全球最先進技術，外洩恐衝擊台灣半導體優勢。台積電回應強調「零容忍態度」，並已啟動法律行動，確保公司競爭力不受侵害。

一名網友在PTT發文質疑，「當初Rapidus大張旗鼓宣稱2027年量產2奈米，如今這新聞爆出來，真的太巧了」。此說法獲得許多網友共鳴，有人認為「做不出來只能偷」、「這樣就能解釋為何Rapidus進度這麼快」，甚至有人嘲諷「日本武士道精神原來是偷技術」。

更多網友則將矛頭指向東京威力，擔心這起事件恐影響台積電供應鏈合作，有人直言「TEL要是出問題，GG怎麼辦」、「該不會以後連設備也要換掉吧」，也有網友質疑「如果技術真的被拿去Rapidus，TEL跟日本政府應該難脫干係」。部分網友更提到「這只是抓到的，沒抓到的還有多少？」呼籲台積電強化內控，避免更多技術外流。

另有部分網友則持保留態度，認為「案件仍在調查中，未必已經完成技術外洩」、「日本高層已派人來台，或許只是單一員工行為」。也有網友轉而討論台積電廠內管理漏洞，直呼「手機不是不能帶進廠嗎？」並懷疑「防範機制恐怕有缺口，否則怎麼可能偷拍成功」。

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