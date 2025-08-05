台積電2奈米驚傳洩密開除涉案者 公司完整回應來了

台積電2奈米驚傳洩密，公司已開除涉案者，不過外界仍關注該議題，對此台積電今日午後完整回應本報記者提問。

台積電完整回應如下：

「近期台積公司在常規的監控情況下偵測到違規行為，經內部調查發現涉及營業秘密洩漏情況。由於台積公司建立全面及完備的監控機制，得以及早發現，台積公司已對涉事違規人員進行嚴厲懲處，並已採取相關法律行動，由於此案已進入司法程序，台積公司不便就細節多做說明。

台積公司對於任何違反公司保護營業秘密及損害公司利益的行為秉持零容忍的態度，絕對從嚴處理，追究到底。我們致力於保護公司核心競爭力及全體員工的共同利益，將持續強化內部管理及監控機制，並在必要時與相關執法機構合作，確保公司競爭優勢及營運穩定。」