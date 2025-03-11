「魏哲家是不是該抓起來？」 趙少康質疑台積電赴美投資涉外患罪

「護國神山」台積電赴美擴大投資1千億美元，引發關注。賴總統偕同台積電董事長魏哲家舉行聯合記者會釋疑，表示投資案沒有來自美國壓力，政府充分掌握，對台灣沒有影響，未來也會根留台灣，但經濟部長郭智輝卻表示事先不知情。資深媒體人趙少康質疑，台積電將高階技術、研發中心移轉美國，究竟事先有沒有獲得賴政府同意？如果沒有，「魏哲家是不是應該抓起來？」

趙少康10日在臉書發文表示，賴政府一向把台積電定義為護國神山，卻雲淡風輕地揮一揮手就把它送掉了。賴清德說「政府充分掌握台積電對美國投資計畫」，經濟部投審會卻說沒接到申請，經濟部長也說事前政府不知情，事後也沒處理。

對此，趙少康質疑，企業負責人跑到國外去跟外國領袖開記者會宣佈移轉巨大的國家外匯和技術資產，回來後國家元首還親自陪開記者會背書，視法律、程序、國家安全如無物，到底誰要負責？企業勾結外國、倒賣國家資產有沒有觸犯外患罪？如果有，「魏哲家是不是應該要被追訴？賴總統呢？」

趙少康表示，即便是烏克蘭總統澤倫斯基在美國未做出具體安全承諾前，也硬撐著不敢簽署「賣國的礦產協議」。反觀台積電投資案，我們的「賴倫斯基」連一句要求都沒有，就爽快地把護國神山台積電給雙手奉上，是不是證明台灣連烏克蘭還不如？「護國神山」白白拿去進貢美國，卻沒有換回任何型式的安全保障，完全就是拿熱臉貼冷屁股，全國老百姓會不會同意？