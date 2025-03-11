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遭美國員工提告 台積電：煽動、誹謗

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電遭美國員工提告，台積電昨表示，公司不評論訴訟中案件，但公司為三千人的TSMC Arizona團隊感到自豪，「此團隊的共同努力，讓我們位於美國亞利桑那州的新晶圓廠獲得成功」。

台積電指出，公司致力為員工、承包商及全球各廠房人員提供安全、友好且具包容性的工作環境，台積電非常重視員工和承包商的聲音，提供多種意見反映管道，並致力於以建設性的方式解決問題。

這起訴訟起源於二○二四年八月，一名女性聲稱公司偏愛亞裔員工而提告，後來修改後訴訟規模擴大到近卅名原告，指控不當行為涉及賣淫和吸毒。

外電報導，台積電對這起事件在提具回覆文件中要求保密訴訟細節，稱所謂的「故事」與最初種族歧視投訴無關，不應被包括在內。台積在文件中寫道，「原告旨在提交一份長達一六二頁的修正案，其中充斥著駭人聽聞、捏造的故事，與他們的法律訴求無關，目的是煽動公眾醜聞並誹謗台積電」。

台積電 川普 魏哲家

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