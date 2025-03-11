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美台半導體是「正和關係」？ 專家：小心背後隱藏的暗箭

聯合報／ 記者簡永祥賴昭穎／台北報導

美國在台協會處長谷立言接受媒體專訪表示，美國與台灣半導體產業的關係不是「零和遊戲」而是「正和關係」，台美半導體產業關係牢不可破。不過，研究半導體產業多年的專家表示，谷立言的發言過度溢美美國投資環境，若不是台積電對美系客戶給的訂單過度樂觀，那就是背後隱藏讓台積電膽戰的「暗箭」。

谷立言說，美國非常歡迎台積電即將在美國亞利桑那州擴大投資計畫，這個消息對台灣、美國及台積電客戶都相當正面，相信企業這項決定能讓美國經濟有更多更好的發展。谷立言說，從客戶面角度分析，台積電在亞利桑那州的投資非常正確，台積電有許多客戶在美國，相信未來台積電在美國想要蓋多少生產線都可繼續蓋下去。

不過，國內半導體產業專家提出不同觀點，認為谷立言過度溢美美國的投資環境。

這位專家指出，美國長期以來半導體製造成本高已是公認事實，當地生態系仍未完備，如果沒有受到外在壓力逼迫，企業何苦飛越萬里，將一個不具效益的投資放在美國？顯然背後隱藏有股令台積電膽戰的壓力，也就是所謂「暗箭」，讓台積還來不及完成董事會程序也要先宣布加碼千億美元投資，迎合川普政府的規畫。

這位資深產業專家說，台積電董事長魏哲家提出千億美元投資案，主軸是客戶提出的需求實在太大，不僅美國亞利桑那州廠未來三年訂單全滿，連台灣要新增的十一條產線在政府幫忙下完成也「不夠」；但是否有重覆下單疑慮應審慎檢視，否則大舉在美擴廠，不僅稀釋毛利率表現，如何在川普政府強力驅趕移民、當地勞工意識更高張下，找到足夠建廠、操作和先進技術研發人才將是嚴厲挑戰。

台積電 川普 魏哲家

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