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Aletheia報告 台積2030在美產能占比衝三成

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

台積電（2330）日前宣布加碼投資美國千億美元，美系外資Aletheia認為，與原先條件相比，此次擴大投資是更好的結果，台積電未來有望持續擴大在先進邏輯半導體產業的領先地位，維持「買進」評等、目標價1,600元不變，仍為目前外資圈給予台積電最高的目標價。

Aletheia表示，假設台積電新增產能在2030年前量產，屆時美國產能將占總產能約30%，其中，2奈米及更先進製程占比更將達35％至40％。

此外，與原先預期台積電會與美國主要客戶一起接手英特爾代工廠相比，擴大美國投資對台積電來說是更好的結果，因為其將專注於自身在美國的營運，保護其智慧財產權，並在更短的時間內實現更好的規模經濟。

Aletheia指出，台積電美國新投資與近期強調的「美國製造」主題一致。目前台積電位於亞利桑那州的園區，可容納六座晶圓廠。第一座晶圓廠（N4 製程）已開始大規模量產，預計2025年達月產能3萬片最大產能。接下來是Fab2（N3製程），月產能4萬片，可能於2026年第4季開始試產；然後是Fab3（N2／A16製程），月產能4萬片，預計2028年到2029年開始商業化生產。

台積電新增美國兩座先進封裝投資，凸顯小晶片（chiplet）半導體技術的重要性，特別在AI和高效能運算（HPC）應用，隨著台積電在2024年10月宣布與艾克爾合作，台積電將擁有三個據點來承載這項技術，並在2030年前完成 AI／HPC設備的製造供應鏈。

台積電 川普 魏哲家

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