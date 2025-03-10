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影／台積電千億美元投資美國建廠 盧秀燕：中科二期蓋4廠不受影響

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天主持北屯區廍子、松強國小暨大雅區文雅國小活動中心聯合動土典禮。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天主持北屯區廍子、松強國小暨大雅區文雅國小活動中心聯合動土典禮。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今天在台中市北屯區一場活動中表示，台積電投資千億美元要在美國蓋廠，她關心中科二期台積電要蓋4個廠的計畫是否受到影響，她上周在行政院會中關心此事，行政院長卓榮泰正靣應說，不會受影響，她聽到消息後感到安慰。

台中市長盧秀燕今天主持北屯區廍子、松強國小暨大雅區文雅國小活動中心聯合動土典禮，她表示，台積電千億美元要投資美國建廠，她很關切，因為台中市是台積電研發生產重鎮，中科一期台積電已有3個廠，運作多年，是台積電研發晶片晶元重要場域，這二年台積電訂單滿，又向台中市政府申請在二期要蓋4個廠，都是新進製程，二奈米以下。

她說自己原本擔心，台積電要在美國投資千億美元，在台中市的二期4個廠進度是否受影響，她說此計畫台中市政府早已批准，中央經濟部也批准，上周四她到台北參加行政院會，她是六都唯一參加院會的市長，院會中，行政院長卓榮泰正面回應，不會受到影響，中科二期台積電4個廠計畫會興建，她聽到消息感到安慰，希望這4個廠早日開工。

台積電 川普 魏哲家

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