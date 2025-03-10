台積電美國大投資還被員工告 台積電：提告員工目的是煽動並誹謗

針對台積電在美國提出千億美元大投資竟還被美國員工告，台積電今日做出回應，表示公司不評論正在訴訟中的案件。但公司為3000人的TSMC Arizona團隊感到自豪，「此團隊的共同努力，讓我們位於美國亞利桑那州的新晶圓廠獲得成功」。

但外電披露，台積電在上個月回覆文件寫道，原告提交一份長達162頁的修正案，其中充斥著聳人聽聞、捏造的故事，與他們的法律訴求無關，目的是煽動公眾醜聞並誹謗台積電。

台積電強調公司致力於為員工、承包商以及在台積在全球各地廠房工作的人員，提供一個安全、友好且具包容性的工作環境。台積電非常重視員工和承包商的聲音，提供多種意見反映管道，並致力於以建設性的方式解決問題。

據調查這起事是起於2024年8月，一名女性對台積電提起訴訟，聲稱該公司偏愛亞裔員工。這起案例自提起訴訟以來，修改後的訴訟規模已擴大到包括近30名原告，他們指控的不當行為涉及賣淫和吸毒。

外電披露，台積電在對這起事件在提具回覆的文件中要求保密訴訟的細節，稱所謂的「故事」與最初的種族歧視投訴無關，不應被包括在內。

不過台積電在文件中寫道：「原告旨在提交一份長達162頁的修正案，其中充斥著聳人聽聞、捏造的故事，與他們的法律訴求無關，目的是煽動公眾醜聞並誹謗台積電。」

台積電的文件還稱，針對他們的一些修改後的投訴包含人力資源員工產生的員工不當行為的機密資訊—違反了人力資源慣例和公司的專有資訊和發明協議。