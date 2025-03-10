蘋果若在美採購…台灣產晶片賣給誰？郭正亮：台積電恐少掉幾個廠

台積電日前宣布擴大對美投資，引發外界憂慮恐變成「美」積電。而前立委郭正亮指出，蘋果未來若直接在美國買晶片，那台積電多出來的台灣晶片該怎麼辦？並直言「百分之百會吃到台灣廠訂單」。

郭正亮昨（9日）在節目《中天辣晚報》節目中表示，蘋果未來若在美國買晶片，那台灣的晶片要賣給誰？且台積電還要在高雄跟嘉義蓋廠，這個增產又要給誰呢？這是個簡單的算數問題，除非有新的大需求出現，不然「所謂不會影響台灣訂單的說法，這邏輯根本說不通」。

郭正亮認為，台積電在台產出的晶片，百分之百會吃到台灣廠的訂單，所以大家聯想到的是，高雄恐怕要少掉一個廠，嘉義搞不好會少掉兩個廠。

郭正亮更質疑，台積電赴美投資程序，全部都是違法的，沒有經過董事會、股東大會公開討論，沒有經過投審會，經濟部長、行政院長也說不知道，「怎麼可以這樣？怎麼會有這樣的政府？都沒有完成公司法及經濟部法規要求的程序，就直接被叫去跟美國總統川普談，回來之後還要裝模作樣，說我們沒有任何壓力，你把大家當成什麼？」

不過針對台積電擴大投資一事，和碩董事長童子賢則保持正面態度看待。他指出，「要肯定台積電的功力，信賴魏哲家的智慧。」同時，對於台積電投資美國就等於掏空台灣之說，童子賢直指是太誇張的評論。他自己倒是擔心台灣上下對「矽盾」的正面與負面迷戀，會加深台灣經濟「荷蘭病」。

童子賢表示，台積電不能活在「一個人的武林」，不能孤芳自賞，不理不睬江湖風波。因為在全球半導體長長的產業鏈中，會有諸多生態，而台積電表現優異是生態鏈中的優等生，也是台灣的驕傲。但是這不是一個人的武林，可以躲在「古墓派」的山林中獨自過活。