童子賢：政府須反省人力、電力供應 希望台積多投資台灣

台積電擴大對美投資千億美元，和碩集團董事長、民進黨智庫新境界文教基金會副董事長童子賢昨天表示，站在他個人私心的立場，還是希望台積電多投資台灣，政府也必須反躬自省，我國是否有足夠的人力、電力與其他條件，可以讓台積電放手一搏。

民眾黨昨天舉行「台灣ＡＩ產業與能源政策挑戰與展望」座談會，童子賢會前受訪時說，自己在一九八九年創立華碩公司，後來也經營過代工及品牌，任何品牌或代工廠會把生產基地外移，不外乎是基於更貼近原料、市場及技術來源等幾項重要因素。

童子賢舉例，鴻海集團在中國鄭州、印度設廠投資，廣達電腦也在中國上海投資廠房，應該沒有人會說鴻海跟廣達被掏空，「從這個角度看，我覺得過慮了」，而宏碁集團創辦人施振榮也解讀為「台積電力量的擴充」。

童子賢表示，不認為赴美投資就是被掏空，「各位看過很多外商到台灣設廠，飛利浦、奇異公司也不至於掏空；但站在個人私心的立場，還是希望台積電多投資台灣，政府也要反躬自省，我國是否有足夠的人力、電力與其他條件，可以讓台積電放手一搏。

童子賢在會中則表示，台積電赴美投資引發國際關注，顯示隨著ＡＩ技術進步，全球供應鏈正在劇烈變動，企業必須思考如何強化自身影響力，確保在全球產業鏈的核心地位，ＡＩ即將徹底改變全球產業結構，包括半導體、製造業、金融、醫療及服務業等，台灣應該提早展開布局，未來才能在新興產業掌握領導地位。

童子賢也說，他當然希望台積電多投資台灣，但是人力、電力等供應狀況，也是企業必須考量的關鍵因素，這是現實問題，不能只談理想，台灣高度依賴石油、天然氣等進口能源，應該思考最有效率的發電模式。

由於童子賢具有綠營智庫背景身分，受邀出席民眾黨舉辦的活動，讓外界好奇是否有意促成政黨合作，童子賢聽聞後笑說，台灣只有二三○○萬人，如果連內部都忌諱溝通，如何與全世界溝通？「多交流有益身心健康。」

民眾黨主席黃國昌表示，他與童子賢早在二○一四年就相識，站在童子賢的高度，如果抹上政黨色彩，並非台灣之福；只要是好的人才，不管是執政黨、在野黨或社會各界，都應該為台灣共同努力，這才是讓人民過得更好，應該具備的胸懷跟視野。