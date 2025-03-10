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美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

童子賢挺台積赴美投資 認為掏空台灣說多慮了

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩董事長童子賢日前力挺台積電擴大赴美投資案。記者潘俊宏／攝影
和碩董事長童子賢日前力挺台積電擴大赴美投資案。記者潘俊宏／攝影

和碩（4938）董事長童子賢日前力挺台積電擴大赴美投資案，強調「要肯定台積電的功力，要信賴台積電董座魏哲家的智慧」後，昨（9）日進一步指出，外界出現台積電擴大赴美投資恐「掏空台灣」的說法，是「多慮了」。

童子賢並指出，不少人用「矽盾」和「護國神山」期待以台積電為首的半導體產業，「是很奇怪的觀念」。他強調，我們不能幻想台積電再守護台灣20年，台灣需要檢視產業結構和體質，避免陷入「荷蘭病」。

童子賢昨天應民眾黨邀請，參加「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇，並發表專題演說，會後再次回應台積電擴大赴美投資一事。

童子賢指出，把台積電為首半導體產業視為「矽盾」和「護國神山」的說法，「只同意10%到15%」，「矽盾」和「護國神山」是「很奇怪的觀念」。

他說，台積電有全球地位，不用唱衰自己，但也需要檢視自己的產業基礎，「護國神山」能守護台灣五年，這是應該的，能守護十年，台灣可享受，但能否守護20年，就可能是神話。

台積電 川普 魏哲家

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