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童子賢：台積電擴大對美投資 掏空台灣之說多慮了

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，邀請和碩董事長童子賢演講。記者潘俊宏／攝影
民眾黨國家治理學院今天舉辦座談，邀請和碩董事長童子賢演講。記者潘俊宏／攝影

台積電宣布擴大對美投資千億美元，引發「台積電」變「美積電」憂慮。和碩集團董事長童子賢今天表示，所謂掏空台灣之說是多慮，生產基地外移原因包括原料、市場與技術來源，鴻海集團、廣達電腦都有到海外設廠，應該也沒有人會說掏空企業，「從這個角度看，我覺得過慮了。」

民眾黨上午舉行「台灣AI產業與能源政策挑戰與展望」座談會，邀請童子賢與談，童子賢會前受訪時表示，自己在1989年創立華碩公司，後來也經營過代工跟品牌，任何品牌或代工廠會把生產基地外移，不外乎是基於幾項重要的因素，包括更貼近原料、市場跟技術來源。

童子賢舉例，鴻海集團在中國鄭州、印度設廠投資，廣達電腦也在中國上海投資廠房，應該沒有人會說鴻海跟廣達被掏空，「從這個角度看，我覺得過慮了」，宏碁集團創辦人施振榮也解讀為「台積電力量的擴充」。

童子賢說，站在他個人私心的立場，還是希望台積電多投資台灣，但是同時也要反躬自省，我國是否有足夠的能力、電力與其他條件，可以讓台積電放手一搏，自己不認為赴美投資就是掏空，「各位也看過很多外商到台灣設廠，飛利浦、奇異電器也不至於掏空。」

媒體詢問，由於具有綠營智庫的背景身分，是否有意促進與民眾黨合作，童子賢聽聞後笑說，台灣只有2300萬人，如果連內部都忌諱溝通，如何與全世界的幾億人溝通，「今天談的大部分都是公共政策，多交流有益身心健康。」

民眾黨主席黃國昌說，兩人早在2014年就結緣相識，每年至少都有一次當面請益，童子賢不僅是成功的企業家，過去在思考很多公共議題，從來都不是以企業獲利作為唯一考量，而是要讓環境、生態與人類共好，這種胸懷是非常重要的價值，因此特別邀請他來為民眾黨所有黨公職演講。

黃國昌表示，站在童子賢的高度，如果抹上政黨色彩，其實並非台灣之福，因為只要是好的人才，不管是執政黨、在野黨或社會各界，大家都應該為台灣共同努力，這才是讓人民過得更好，應該具備的胸懷跟視野。

台積電 川普 魏哲家

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