台積電擴大美國投資…郭智輝事先不知情 黃揚明：這是國家危機

台積電日前宣布擴大對美投資，經濟部長郭智輝卻表示，這項計畫之前沒有跟他說。對此，媒體人黃揚明指出，如果這項計畫連經濟部長不知道，對國家而言根本是一大危機。

郭智輝7日被媒體問到，是否事先知道台積電宣布擴大赴美投資計畫，他表示，「沒事先跟我說」並指出，其實台積電也不用跟中華民國政府講，說不定談判到最後也不用投資等。

對此，政院人士昨（8）日指出，政府與台積電一直有密切聯繫，賴總統與台積電董事長魏哲家日前的記者會也有完整說明。至於郭智輝所謂「沒來跟政府說這件事」，指的是投資審查行政申請程序部分，由於台積電尚未正式做成投資決定，因此投審會尚未收到正式申請案。

對此，黃揚明則在節目《週末大爆卦》中指出，經濟部自王美花任內起，基本上就已經直屬總統府，許多經濟戰略都是從國安層面來考量的，如果對於台積電擴大美國之舉，連郭智輝都不知情，「這對我們國家而言就是一大危機」，但若是總統知道，而經濟部長卻不知道，那就是經濟部的危機，因為經濟部不在總統的信任圈內，這樣的情況顯示出國家機構的不正常，「而且，這樣不正常的情形，經濟部長居然還大膽地告訴大家他們事前並不知道」。

另外，針對政院稱「投審會程序尚未啟動」，黃揚明則反駁，魏哲家與賴清德在6日的總統府記者會中，被記者問說是否啟動投審會程序時，並未正面回答。如今行政院突然以這個為擋箭牌，稱投審會的程序尚未啟動，但又先在美國白宮宣布，這對我國政府無疑是極為不尊重的，「賴政府必須向大家說明，事前他們已經掌握了情況，已經與台積電創辦人張忠謀、魏哲家以及台積電董事會成員林全進行過會談，但他們卻沒有透露何時進行的」。

黃揚明批評，台積電事件的關鍵在於政府過度介入，且記者會過於刻意，不禁讓人懷疑賴清德無法保護台灣國安重要產業，且賴清德指出，「政府在台積電赴美投資過程中，沒有來自美國的壓力」，但賴只是指政府未受到美國的壓力，卻無法確定台積電是否承受了壓力，所以這樣的評論不應該由他來發表。