川普改口：佩服台灣奪走晶片業

美國總統川普七日又一次指台灣「從美國手中奪走」晶片產業，但改口稱「我不怪他們，反而佩服他們」。

川普在白宮演說時表示全球最大、最強大的晶片公司之一台積電進駐美國，正在亞利桑那州打造全球最大晶片廠之一。光靠這座新廠就能讓美國在晶片市場取得相當大的占比，這是美國目前沒有的。

川普並回顧美國晶片史，提到過去曾擁有英特爾，該公司當時由已故執行長葛羅夫掌舵，「我年輕時讀過他的事蹟，做得很出色，真正主導了晶片產業，之後就去世了。我猜有很多人不知道自己在幹嘛，於是我們逐漸失去晶片產業，現在幾乎完全（轉移）到台灣」，一小部分在南韓。

川普這次改口稱不怪台灣，該怪原能輕易保護美國晶片業的拜登政府。川普這番話是台積電三日宣布加碼千億美元後。

川普七日接受媒體提問談到拜登政府「晶片與科學法」時，批評提供美國半導體製造業約五百廿億美元補助的這項法律「浪費錢」。他舉前述台積電投資案為例，聲稱沒給全球最強晶片公司之一的台積電半毛錢，「他們來（美國）這裡是為了（避免被課）關稅」。