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郭智輝不當比喻惹議 張嘉郡：如何相信政府會照顧人民

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
經濟部長郭智輝以蒙古症（唐氏症）舉例，說明台積電與英特爾合資不可能，引發爭議。國民黨立委張嘉郡今天表示，郭智輝的發言，嚴重歧視唐氏症患者，應公開道歉，身為一個內閣團隊成員，沒有同理心，如何讓人民相信政府會照顧人民。圖／張嘉郡辦公室提供
經濟部長郭智輝以蒙古症（唐氏症）舉例，說明台積電與英特爾合資不可能，引發爭議。國民黨立委張嘉郡今天表示，郭智輝的發言，嚴重歧視唐氏症患者，應公開道歉，身為一個內閣團隊成員，沒有同理心，如何讓人民相信政府會照顧人民。圖／張嘉郡辦公室提供

經濟部長郭智輝昨天接受媒體專訪時，以蒙古症（唐氏症）舉例，說明台積電與英特爾合資不可能，比喻引發爭議。國民黨立委張嘉郡今天表示，郭智輝的發言，嚴重歧視唐氏症患者，應公開道歉，身為一個內閣團隊成員，沒有同理心，如何讓人民相信政府會照顧人民。

張嘉郡表示，台積電是政府扶持的企業，靠著自身努力發展成為台灣的「護國神山」，如今面對美國的壓力，郭智輝身為經濟部長，幫不了忙就算了還說風涼話，不只台積電，讓台灣企業都很心寒。

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強表示，台積電投資美國，賴清德總統說台積電都有和政府保持密切聯繫，結果郭智輝跑出來公然打臉賴總統，坦承「台積電沒告知政府」。事關中華民國國運的產業決策，政府居然被蒙在鼓裡？這是無能還是裝傻？

羅智強指出，更離譜的是，郭智輝在談及台積電與英特爾合資案時，竟用「蒙古症」來比喻，暗示「有風險、後代會痛苦」，這種說法充滿歧視，完全不該出現在政府官員口中。羅智強說，台灣強調人權與平權，一個政府高官失言歧視特定族群，還讓國際看笑話！郭智輝不僅應該為此公開道歉，賴政府更該檢討政府對台積電國際布局的無能應對。

台積電 川普 魏哲家

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