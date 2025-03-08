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台積電赴美投資說不清 鄭正鈐：郭智輝打臉賴清德？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
賴清德總統日前偕台積電董事長魏哲家開記者會，指「政府充分掌握台積電對美國投資計畫。」而經濟部長郭智輝昨天接受媒體專訪時卻稱，不知道台積電赴美擴大投資1千億元。國民黨立委鄭正鈐今質疑，到底是郭智輝打臉賴清德，還是郭智輝根本狀況外？圖／鄭正鈐辦公室提供
賴清德總統日前偕台積電董事長魏哲家開記者會，指「政府充分掌握台積電對美國投資計畫。」而經濟部長郭智輝昨天接受媒體專訪時卻稱，不知道台積電赴美擴大投資1千億元。國民黨立委鄭正鈐今質疑，到底是郭智輝打臉賴清德，還是郭智輝根本狀況外？圖／鄭正鈐辦公室提供

賴清德總統日前偕台積電董事長魏哲家開記者會，指「政府充分掌握台積電對美國投資計畫。」而經濟部長郭智輝昨天接受媒體專訪時卻稱，不知道台積電赴美擴大投資1千億元。國民黨立委鄭正鈐今質疑，到底是郭智輝打臉賴清德，還是郭智輝根本狀況外？

鄭正鈐表示，去年美國總統川普當選後，外界早已憂心台美經貿關係，郭智輝當時信誓旦旦說「對所有情況變化都有掌握」，強調經濟部有各種因應方式。結果現在才發現，原來「完全不知情」就是郭智輝的「掌握」，「毫無對策」就是郭智輝的「因應」。

鄭正鈐說，當川普大打關稅戰，台積電首當其衝，經濟部竟只能派次長赴美「情蒐」，蒐了半天還是搞不清楚狀況，這就是政府對核心產業的「掌握」？這就是經濟部的「對策」？

鄭正鈐指出，更離譜的是，郭智輝在談台積電與英特爾合資案時，竟以「蒙古症」（唐氏症）來比喻，這不只是用詞不當，而是赤裸裸的歧視，台灣已簽署「身心障礙者權利公約」，這種發言不僅傷害唐氏症者及其家庭，並嚴重違反「身心障礙者權利公約」保障身心障礙者不受歧視的精神。

鄭正鈐說，台積電的重大投資，政府竟毫無掌握，台灣的產業戰略在哪裡？當川普政府只關心美國利益，台美關係已淪為赤裸裸的商業交易，台灣的談判籌碼在哪裡？當台積電能直接與美國決策圈對話，台灣政府卻被邊緣化，政府的角色在哪裡？這不只是失職，而是嚴重的國安危機。

鄭正鈐感嘆，川普政府的經貿政策只考慮美國利益，步步進逼台灣，政府卻毫無對策，無法掌握企業動向，無力主導談判，無法確保產業利益，這樣的政府，還有資格談產業戰略？

台積電 川普 魏哲家

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