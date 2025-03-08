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赴美擴大投資 政院：政府和台積電密切聯繫充分掌握

中央社／ 台北8日電
台積電。記者侯永全／攝影
台積電。記者侯永全／攝影

經濟部長郭智輝昨天指，台積電宣布擴大對美投資計畫未事先向政府說明。政院人士今天說，總統賴清德日前記者會就已說明，政府與台積電一直有密切聯繫，郭智輝所謂沒跟政府說，是指投審會還沒收到正式申請案。

郭智輝昨天接受專訪時被問及是否事先知道台積電宣布擴大赴美投資計畫，他表示，「沒事先跟我說」，並表示，台積電也不用跟中華民國政府講，說不定談判到最後也不用投資等語。

政院人士今天表示，政府與台積電一直有密切聯繫，賴總統與台積電董事長魏哲家日前的記者會也有完整說明。賴總統當時在記者會被問及，總統府事前是否掌握台積電的美國布局，他說，非常感謝魏哲家在過去這段期間與政府保持密切溝通，同時也讓政府充分掌握台積電對美的投資計畫。

至於台積電赴美投資流程，政院人士指出，經濟部昨天已有補充說明，郭智輝所謂「沒有來跟政府說這件事」，指的是投資審查行政申請程序部分，由於台積電尚未正式做成投資決定，因此投審會尚未收到正式申請案。

台積電 川普 魏哲家

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