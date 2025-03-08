【重磅快評】郭智輝一口氣得罪三種人 更嚴重的還在後頭

經濟部長郭智輝真厲害，7日在受訪時大談政府事前不知道台積電要到美國投資，在訪談中以蒙古症（早就更名為唐氏症）形容英特爾，一口氣羞辱了英特爾，還惹惱唐氏症患者和家長，並打臉剛在府內開完記者會的賴清德總統。

郭智輝接受廣播電台專訪，被問到台積電去美國投資1千億美元這件事是否有先跟政府說，郭智輝回答，「台積電要去談時，大家都不知道，對政府，它（台積電）也沒有說要投資1千億美元。」

郭智輝還說，在台積電宣布加碼投資美國之前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，但他認為不可能，並以蒙古症舉例，「你知道她家有蒙古症，你要娶媳婦，但她家有蒙古症的傳統，你要娶她嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。

這番談話立即引發唐氏症家長炸鍋，並要求郭智輝道歉。自知理虧的郭智輝今日上午已發出簡短致歉聲明。但這風波會這樣平息嗎？更嚴重的恐怕在後頭，第一個是被這樣羞辱的英特爾能吞得下這口氣？英特爾並不像郭智輝形容得這樣不堪，它的技術能力仍在，只是製造效率不如台積及發展路徑和台積電不同，堂堂經濟部長這樣的比喻，甚至足以引發台美外交風波。

其次是賴總統6日好不容易把台積電董事長魏哲家找來總統府，比照白宮規格，開了一場總統級的記者會，證明政府在這件事上並未缺席，刷刷存在感。沒想到第二天就被郭智輝戳破，說台積去美國加碼1千億美元，事先沒有跟政府報備，郭和賴公開唱反調，賴政府對台積電到美國大投資到底事先知不知情，竟成了羅生門。

這個羅生門背後的真相有兩種可能，一個是賴總統說謊，第二個是只有郭被蒙在鼓裡，而無論哪一個都令人匪夷所思。

若是前者，賴為何說謊？是怕民眾發現，台積明明是台灣公司，卻完全不受管轄，只需對美國政府報告？若是後者，郭號稱是「最懂半導體」的經濟部長，還是賴清德親自欽點出掌經濟部，為什麼現在把他晾在一旁？

詭異的是，總統府的記者會上不但沒有郭智輝，也沒有在台積電擔任董事的國發會主委劉鏡清。府方還釋出訊息，賴清德之前為了解台積赴美投資的事，除了問魏哲家，只諮詢了台積電董事林全及台積電創辦人張忠謀，賴政府的決策是把財經內閣官員排除在外嗎？

如果事情的真相是前者，郭等於說出了「國王新衣」的大白話，間接證實台積電已經成了「美積電」，甚至「川積電」，只需向美國政府報告，明明對外投資，卻事前完全不用知會台灣的經濟部。這可是徹底顛覆了一般台灣企業的思維與作法。

只能說，賴政府沒先套好招，這樣前言不對後語。如果說，這一切背後不是來自美國的壓力，執政團隊被搞到慌了手腳，說出來誰信？