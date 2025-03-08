郭智輝「蒙古症」喻台積電赴美投資惹議 陳菁徽轟歧視
台積電擴大在美國投資，經濟部長郭智輝昨日談及台積電是否被迫與英特爾合資，郭用「蒙古症」比喻，引發爭議。國民黨立委陳菁徽今日說，這是赤裸裸的歧視。
郭智輝昨日表示，在台積電宣布加碼投資美國之前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，他認為不可能。他以蒙古症舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險。」
台北市智障者家長協會總幹事胡宜庭轟郭智輝，表示台灣從來沒有一個身障者叫蒙古症，她很確定民國80年以後，台灣絕對沒有人在用這個名詞。台灣都是使用唐氏症，唐氏症朋友也會自稱唐寶寶，蒙古症是非常歧視的名詞，怎麼會用如此名詞去稱呼唐氏症朋友？
陳菁徽批評，用對有亞洲面孔歧視意涵的病名來形容，無疑是再次顯示了民進黨高官對於特殊疾病漠視不關心，對於赤裸裸疾病歧視的不在乎，根本就是綠營為官的傲慢。
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