嗆民進黨嘴砲 國民黨：持台積電概念股 用新台幣表現支持

國民黨立委關注台積電赴美投資計畫，並對可能造成的國安問題提出質疑，卻反遭民進黨立委林楚茵點名持有台積電股票，並嘲諷「嘴巴說不要，身體最誠實」。國民黨反擊，指不只台積電，部分藍委還持有供應鏈廠商股票，這是用新台幣表現對台灣半導體的信心與支持。

國民黨表示，台積電赴美設廠的討論持續發酵，不知是為了模糊焦點，還是替賴清德總統毫無價值的記者會演說開脫，民進黨立委郭國文、林楚茵一副發現新大陸一樣，與支持者分享國民黨立委投資台積電的資料，扭曲為國民黨立委「疑美」又買台積電股票。

國民黨指出，事實上根據財產申報，國民黨可以大方承認，國民黨的立委不僅持有台積電股票，本黨部分立委也持有相關供應鏈股票，包括設備元件、封裝、材料供應等廠商，這恰恰是用新台幣表現對台灣半導體的信心與支持。國民黨並反問，不支持台積電，難道要支持弊案重重的雲豹能源嗎？

國民黨強調，國民黨縱使堅定與美方保持國際友好，仍必須秉持中華民國的主體立場，愛護台積電及相關供應鏈的國際競爭力，相反民進黨急著心虛扭曲，只是為了掩飾賴清德的無能。

國民黨批評，當台積電面臨關稅壓力，賴政府只會拿出「迷之自信」樂觀喊話，而沒有實際支援作為，讓企業獨自面對國際競爭的壓力；當台積電帶動台灣產值1兆8千億以上、創造27萬個供應鏈就業機會，人民擔憂產業鏈外移造成衝擊，賴清德還是沒有對策；當賴清德面對全國民眾的質疑，卻逼著台積電幫他解套，簡直離譜。

國民黨指出，「矽盾」是維持國家安全的重要戰略資產，而政府若負責任就應該提出產業對策，而非讓企業為執政者的無能背書。國民黨立委們支持台積電、支持供應鏈廠商，也是用實際行動肯定台積電的價值。

國民黨表示，當台積電面臨全球供應鏈競爭時，台灣政府應該主動協助企業強化談判籌碼，而不是在事後補救、企圖掩飾政策的空白，呼籲賴清德正視挑戰，制定確保台灣半導體產業優勢的長遠戰略，而非將焦點轉移到無關產業發展的政治口水戰。