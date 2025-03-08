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經長郭智輝「蒙古症」失言 智障者家長總會強烈抗議

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
經濟部長郭智輝昨天失言，引發中華民國智障者家長總會聲明強烈抗議。本報資料照片
經濟部長郭智輝昨天失言，引發中華民國智障者家長總會聲明強烈抗議。本報資料照片

經濟部長郭智輝昨談及台積電是否被迫與美商英特爾合資，一度以「蒙古症」比喻英特爾，歧視言論引起各界譁然。對此，中華民國智障者家長總會聲明表達強烈抗議，不排除接下來會展開一些行動。

智障者家長總會副秘書長孫一信表示，蒙古症在國際上則已改名為唐氏症，以避免對於某一種族的不敬，唐氏症候群在1959年已經確定是染色體異常所致，任何家庭都有生出唐氏症孩子的可能性。而事實上，世界上每一個孩子都不一樣，因此也沒有放棄我們孩子任何發展的機會。

孫一信指出，我國簽署的「身心障礙者權利公約」第二條，就有針對歧視定義「“基於身心障礙之歧視”是指基於身心障礙而作出之任何區別 、排斥或限制，其目的或效果損害或廢除在與其他人平等基礎上於政治、經濟、社會、文化、公民或任何其他領域，所有人權及基本自由之認可、享有或行使。基於身心障礙之歧視包括所有形式之歧視，包括拒絕提供合理之對待。」

他進一步批評，郭部長的發言，無疑是對障礙者及其家庭是一種直接的歧視和偏見，拿唐氏症家庭的婚姻來比喻一個自認為是有長期風險的合併案，這當然是負面的想像，歧視了唐氏症本人以及他的家庭，也明顯損害到唐氏症者本人及其家人的婚姻權。

聲明也以南韓藝術家鄭恩惠為例，其與交往一年的男友宣布今年五月結婚，試問郭部長「要告訴他（她）長期的風險嗎？還是跟我們一樣給他們滿滿的祝福？」

孫一信受訪表示，雖然經濟部昨晚有發布新聞稿宣稱郭部長無歧視之意，但通常歧視別人的人都沒有自覺言論跟舉措帶給他人的感受，智障者家長總會接下來會有一些行動，包括嘗試向衛福部申訴。

台積電 川普 魏哲家

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