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台積電美投資案...郭智輝異於總統說法 她稱比較相信部長

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
經濟部長郭智輝。記者余承翰／攝影
經濟部長郭智輝。記者余承翰／攝影

台積電赴美再投資1千億美元一事，經濟部長郭智輝昨專訪提到「沒有來跟政府說這件事」；總統府先前卻強調「事前已完全充分掌握」，說法似乎有出入。國民黨立委許宇甄今說，郭部長一向快人快語，都是真心話說出來，她比較相信郭部長說法。

許宇甄今天上午出席國父孫中山先生逝世100週年紀念日植樹活動，對於郭智輝提到台積電赴美投資千億美元一事「沒有來跟政府說這件事」，許宇甄也質疑，台積電是一個上市公司，重大決策都是要經過董事會同意才能夠執行，國發會也是台積電的第二大股東，如果連政府都不知道這樣的事情，代表台積電做這樣的重大政策，是否沒有經過董事會？這樣可能就會有違法的問題。

許說，郭部長要好好正視，畢竟我們國發會是台積電的第二大股東，也希望所有政策都需要經過股東會的同意，也需要對投資者有一個交代，郭智輝部長，不管站在國家立場，或台積電股東立場，都應該要把事情好好交代清楚。

另外，對於國民黨反惡罷，是否將公投綁罷免？許宇甄說，大部分民眾都是反惡霸，國民黨也做過民調超過六成民眾反對惡霸，但國民黨卻面臨有35名立委被送罷免案，2月3日送出推估會在今年8月23日公投日同一天舉行，所以可以用公投議題，一來可以讓支持者知道國民黨針對民生議題的努力，可以透過公投方式，讓大家共同關心民生、廢死議題。

台積電 川普 魏哲家

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