台積電赴美加碼投資 台大校長陳文章：別只看讓人憂心的一面

國立台灣大學校園徵才博覽會今日登場，今年博覽會連結逾330家企業與450個攤位，涵蓋科技、綠能、半導體、金融、製造、智慧醫療等領域，釋出超過4萬個職缺，總職缺數較去年成長100%。對於近日台積電赴美加碼投資，校長陳文章表示，相信台積電能在美國吸納不同人才，進而回饋台灣，「我個人倒是用正面態度來看待。」

台大表示，因應未來產業趨勢與人才需求，186家企業開放不限科系的跨領域職缺，150家企業招募AI相關人才，還有170家企業開放僑外生應徵，產業對多元專業與國際人才有高度需求。

陳文章於致詞時表示，台大近年推動跨域學習、跨領域專長模組等，文學院學生能修讀理工專業，理工相關學院學生也能讀人文社科，大學讀什麼科系，已經和未來從事的職業沒有太大的關聯。

近日台積電赴美國去投資加碼至一千億美元，陳文章也表示，「我個人倒是比較用正面態度來看待。」當年台灣科技之所以能起飛，在於十幾年前台灣創設了科學園區，不少海外人才來到台灣並與本土培育的人才互動，數十年下來，才造就台灣半導體的領先趨勢。

陳文章也說，現在台積電不只到了美國，也到了日本、德國。相信可於當地吸納不同的人才，經驗也不一定只留在美國，也可能和台灣產生更多互動，甚至可能彌補台灣的不足，也可能帶回新的東西，讓台灣變得更好。

再者，陳文章也指出，今天博覽會上匯集不同的產業攤位，代表台灣不是只有半導體，台灣具備整個電子產業供應鏈以及其他行業，擁有精深的關鍵技術。認為台灣只要繼續培育人才、支持各種關鍵技術發展，相信未來會產生更多護國神山，看事情不要只看讓人憂心的一面，希望看看正面的角度。

陳文章也表示，呼籲各行各業企業，可多藉由徵才博覽會了解年輕學生的心聲，也希望公司找到合意的人才，學生找到理想的職缺。