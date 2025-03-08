郭智輝事前不知赴美投資計畫 許宇甄：台積電遲早被搬空

經濟部長郭智輝接受媒體專訪時坦言事前不知台積電赴美投資計畫，引發爭議。國民黨立委許宇甄加碼指出，郭智輝先前在立法院備詢，還認同美國川普對台灣課不公平高關稅不一定不合理，這樣吃裡扒外的部長不下台，台積電被美國搬空是遲早的事。

許宇甄表示，台積電董事長魏哲家宣布在美投資1千億美元，這樣重大的決策，有沒有召開董事會討論？台灣政府是台積電最大單一股東，國發會主委是董事之一，行政院前院長林全也是獨董，政府若未能事先掌握，除了失職恐怕也違反「公司法」相關規定。

許宇甄指出，政府對台積電逕自宣布投資1千億美元不應輕視，也不該放水不管。根據「公司國外投資處理辦法」第5條規定，公司從事國外投資之金額逾新台幣15億元者，應於投資前，填具申請書，並檢附文件，向主管機關申請核准，且第6條還規定影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等，主管機關得不予核准。

許宇甄說，郭智輝事前不知，事後還用歧視語言恥笑英特爾，在立法院備詢還認同美國川普對台灣課不公平高關稅不一定不合理，這樣吃裡扒外的部長不下台，台積電被美國搬空是遲早的事。

許宇甄批評，郭智輝身為台灣的經濟部長，無論任何國家、任何人要作出有損台灣利益的事，都應該要堅定立場為台灣產業、國人據理力爭，不該合理化對方的無理要求，郭智輝既然從總裁轉換跑道變成部長，就應該為全國人民設想，如果還是抱持著商人無祖國的心態，應該早點辭職回去當總裁，不要留在經濟部害人。

許宇甄提醒，台積電董事長在總統府說明時，強調對台灣新增投資11條生產線，台積電晶圓廠一個廠有6條生產線，11條是興建兩個廠的量，台積電在美國要投資的是1千億美元，包含三個晶原廠、兩個封裝場、一個研發中心，對比之下，台灣的投資規模明顯小很多，對台灣的衝擊非常的大。

許宇甄認為，台積電赴美投資有它的商業考量，但這樣的投資計畫若對台灣造成國安威脅與經濟影響，經濟部不該貿然同意。然而，郭智輝自己的公司在美國也有不少投資，經濟部對於台積電這麼大規模的投資能否公正客觀審查？有沒有利益衝突問題？這些疑慮郭智輝應該要講清楚。

許宇甄強調，台積電是台灣的護國神山，不該被人強迫遷移，賴政府應該要保護好台積電，才對得起國人。