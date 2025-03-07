快訊

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

反制大罷免 藍闢反廢死、反台積出走等公投戰場

台積電砸錢投資後…川普再提台灣「偷走」晶片產業 但這次改口稱讚

問題出在哪？台積電擴大美投資 郭智輝「未被先告知」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

關於台積電（2330）擴大對美投資1,000億美元，經濟部是否有先掌握？經濟部長郭智輝7日晚間接受廣播節目「寶島全世界」專訪時表示，他未被事先告知。

此外，郭智輝今接受媒體專訪時，用了「蒙古症」舉例，來比喻現在的英特爾。對此，經濟部晚間緊急滅火，強調有關郭部長接受專訪提及台積電與英特爾合資一事，部長並無歧視之意，但是的確用了不適當的比喻來形容企業經營的模式，對於造成病患及企業困擾，郭部長感到十分抱歉。

郭智輝在節目中說，台積電要去談時，大家都不知道，對政府來說，台積電都沒有說這事，也沒有說他要投資1,000億美元，川普也沒有說他要什麼，也不知道最後會不會成功。

郭智輝還指出，雖然台積電要投資美國仍需要通過投審會這一關，但他認為台積電應該是很有把握可獲得通過。不過，郭智輝強調，這也要等到投資確定，目前投審會尚未收到申請。

郭智輝在節目中也表示，台美先進製程生產不可能同步，一定要根據台灣經驗去修正才能蓋成，以2奈米為例，台灣廠已在試產階段，美國現在蓋廠到進入生產須三年半，等於慢了台灣42個月。

至於若廢除美國晶片法案，郭智輝認為，英特爾受衝擊較大。

郭智輝強調，台積電赴美投資，最重要的是滿足需要人工智慧(AI)晶片的客戶，約八成客戶都在美國，而之所以能有這麼大訂單，也是因美國要拉開與大陸競爭的距離，川普也希望領先更多，可見美國布局AI力道。

台積電 川普 魏哲家

延伸閱讀

美關切貿易逆差 經長：擴大採購油氣發電機農產品

郭智輝：台積電投資美國千億元 經濟部事前沒有接獲正式申請

憂台積電變美積電 國民黨團提案要卓榮泰赴立院專案報告

憂台積電移美核心優勢流失 郭智輝的老師喊：張忠謀要不要回鍋？

相關新聞

台積研發中心 專家：美不會滿足只優化製程

台積電董事長魏哲家與賴總統舉行記者會時，提到台灣研發中心現有一萬人，未來在美設立的研發中心約為一千人，陣容不大。不過，魏...

米勒揭開盤算 台積意在避關稅、反壟斷調查

台積電宣布在美增加千億美元大投資，「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）日前在「金融時報」撰文，道出台積電背後...

新聞眼／無作為且歧視 經長失職又失言

經濟部長郭智輝昨天接受媒體專訪時，表達事前並不知道台積電要加碼投資美國一千億美元，分析台積電是否會與英特爾合作時，居然用...

台積電加碼投資美國 郭智輝：政府事前不知

台積電將對美國擴大投資千億美元，外界憂心「護國神山」出走。國民黨立院黨團昨提案，要求行政院長卓榮泰到立法對此進行專案報告...

從沒有政治歸政治、經濟歸經濟！為何他們要求台積電「守護台灣」？老謝揭盤算

這個世界從來沒有「政治歸政治，經濟歸經濟」這回事！ 90年代，台商絡繹不絕到中國大陸去投資，中國各省市為了招商，有的舖紅地毯，有的祭出五免三減半的租稅優惠，有的到飯店徹夜談項目，台商享受國賓級待遇。

談判籌碼 學者：被美各個擊破

台積電已宣布加碼投資美國千億美元，然而，台灣政府連自己能否不受對等關稅影響都不知道；學者認為，台灣政府沒有因為台積電加碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。