米勒揭開盤算 台積意在避關稅、反壟斷調查

台積電宣布在美增加千億美元大投資，「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）日前在「金融時報」撰文，道出台積電背後盤算及擔憂。米勒認為，台積電希望能藉此避開川普政府施予高關稅威脅及不必要的反壟斷調查。

米勒表示，美國總統川普曾經警告台灣，未來可能面臨「百分之二十五、三十甚至五十」的關稅。身為這個產業的主導供應商，台積電當然能將部分關稅價格轉嫁給客戶。但如果一開始就避免關稅，這筆投資或許相當划算。

另一個讓台積電擔憂的問題，正如川普所說：「台灣幾乎壟斷高階處理器。」有百分之九十市占率的科技公司，過去常因為涉嫌壟斷，而跟反托拉斯執法機構糾纏不休，而台積電在先進晶片製造領域正是如此。

這也成為台積電鞏固跟美國政府關係的一大理由，畢竟該屆政府對科技反壟斷議題一向立場強硬。

米勒認為，台積電打算在美國再新增三座晶圓廠、興建兩座先進封裝廠以及一座研發中心。雖然美國廠區占台積電整體營運中的比重仍然不大，不過，在先進製程所占的比重會相對提高。這筆投資更鞏固美國在先進晶片製造領域的重要地位，僅次於台灣和南韓。

但米勒也說，台積電在美國營運期間雖然已經累積一定效率，但在美國的生產成本還是高於台灣。雖然台積電和它的客戶或許可以藉此避開關稅，但最終還是會面臨更高的生產成本。