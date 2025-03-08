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台積研發中心 專家：美不會滿足只優化製程

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電董事長魏哲家與賴總統舉行記者會時，提到台灣研發中心現有一萬人，未來在美設立的研發中心約為一千人，陣容不大。不過，魏哲家也提到，美國研發中心也要走自己的路，這意謂台積電美國研發中心未來不只著眼於製程優化，還會鎖定前瞻技術路徑研發或新材料，協助台積電在一奈米甚至○點七奈米，獲得關鍵突破。

資深半導體產業專家認為，魏哲家不該在記者會上，將台積電最強的核心研發講那麼清楚，因為那正是台積電奠定現今全球半導體產業龍頭的核心價值。

他強調，美國半導體大廠英特爾研發能力並不比台積電弱，如果喚醒被外界視為「睡獅」的英特爾，甚至讓三星也改變原本研發思維，對台積電未來發展未必是好事。

這位專家指出，美國不會坐視台積電美國研發中心只做製程優化。他透露，魏哲家在記者會已說得很明白，未來美國研發中心也要自己找出讓美國產線持續前進的路，這句話已經透露，台積電的美國研發中心，未來也會肩負尋找新技術、新材料、開發新技術，進而直接在美國設立試產線、進行風險性試產，並走向量產。

專家認為，美國不會只滿足採用台積電Ｎ─一或Ｎ─二技術，如此一來，台積電美國研發中心未來的規模絕不只一千人的研發能量，還會再擴大。

台積電 川普 魏哲家

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