朱立倫批賴清德 拉魏哲家解套

賴清德總統前天與台積電董事長魏哲家共同說明台積電赴美投資事宜，國民黨主席朱立倫昨表示，民眾最關心兩大議題，對台產業衝擊和對國安的影響，但賴總統把魏哲家推在前面，等於是幫賴解套，而不是要幫台灣解套，至今仍在政治宣傳。

朱立倫表示，他相信台積電是不得不的決定，面對美國的保護主義，以及全世界的浪潮，台積電到美國設廠，或到美國大幅度投資，他可以理解，但對台灣生產流失、技術轉移，以及人才大幅度的到美國去，有什麼因應之道？當台積電在美生產之後，「矽盾」的功能大幅度降低，如何因應國家安全？

朱立倫說，到目前為止，民進黨還把心思放在政治宣傳，而不是真正解決台灣產業及國家安全面對的危機。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，賴總統一直沒有回應美國總統川普最重要的一句話，川普說「如果台灣有事，美國還是可以繼續製造晶片」，這句話就是棄台論，賴總統完全不回應這句話，是不是幫川普背書？

國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，針對「是否有獲得美國安全承諾」、「我方可否免於關稅戰」、「是否仍具半導體優勢」等三大問題，賴總統未給予澄清，明明是掏空台灣的重大衝擊，但在賴總統眼裡彷彿好事。

民進黨發言人韓瑩表示，藍白與中國國台辦異口同聲唱衰台積電，在立法院及輿論上，配合全世界唯一打壓台灣國際地位的中共，才是真的出賣國安，可說是「壞到骨子裡」。