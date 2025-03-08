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談判籌碼 學者：被美各個擊破

聯合報／ 記者陳素玲屈彥辰／台北報導
台積電將對美國擴大投資千億美元，外界憂心核心技術競爭力，是否也會一起出走。圖為台積電高雄楠梓科學園區首座晶圓廠（F22廠P1）。 記者劉學聖／攝影
台積電將對美國擴大投資千億美元，外界憂心核心技術競爭力，是否也會一起出走。圖為台積電高雄楠梓科學園區首座晶圓廠（F22廠P1）。 記者劉學聖／攝影

台積電已宣布加碼投資美國千億美元，然而，台灣政府連自己能否不受對等關稅影響都不知道；學者認為，台灣政府沒有因為台積電加碼投資美國而換到任何好處，對國家來說只是「有面子沒裡子」，立委也點明，若台灣在地緣政治上的經貿、科技等重要性下降，等於國安風險是提高的，兩者相互連動。

中央大學經濟系教授吳大任指出，台積電是台灣最好的一張王牌，但政府應該要整合所有可能去美國投資的廠商做籌碼，一起去跟美國談判，如今卻被美國各個擊破，台積電承諾擴大投資美國一千億美元，川普也沒承諾不對台灣晶片課稅，等於台灣沒有換到任何好處。

吳大任強調，台積電是台灣最大王牌，現在已經用完，接來若要再去跟美國談，美方為何要理你？如果真如賴清德總統所說沒有美方壓力，為何台積電要急著去做這件事？結果對國家來說，只得到川普對台積電的稱讚，「有了面子沒裡子，難道台灣只想要得到這些？」

區塊鏈專家、國民黨立委葛如鈞指出，美國總統川普正用關稅、國防軍備等議題，跟世界各國做經貿談判，在談判的過程中，仍然需要些「籌碼」。台積電赴美投資，等於是我方重要的籌碼，在未經過其他相應的談判，包含能源或其他產業、國防軍購等，沒有配套的情況下，此籌碼已在美國的手上。

葛如鈞說，台積電占台灣的股市交易量約百分之四十，不光是產業的重要性，若台積電將經營重心移出，且未必真的是賺錢的，可能對台積電本身的經營短期內也可能有影響，因美國的人力、廠房等問題，其經營難度是提高的。

葛如鈞說，台積電擴大在美投資，台灣內部的經濟平衡需要關注，「這其實是骨牌效應」，台積電相關的供應鏈、產業鏈很可能全部外移，所需要的資源跟人才，政府要補助嗎？美國「晶片法案」如果取消，美國的補助也可能消失。

葛如鈞更表示，台積電赴美投資規模已超乎預期，會讓台灣本土的半導體供應鏈面臨空洞化風險。

台積電 川普 魏哲家

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