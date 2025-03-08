聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／無作為且歧視 經長失職又失言

聯合報／ 本報記者陳儷方馬瑞璿
經濟部長郭智輝。 圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。 圖／聯合報系資料照片

經濟部長郭智輝昨天接受媒體專訪時，表達事前並不知道台積電要加碼投資美國一千億美元，分析台積電是否會與英特爾合作時，居然用了「蒙古症」來比喻現在的英特爾，已明顯涉及歧視。一席專訪，看不出郭智輝出身半導體的謹慎，反而讓人擔憂他的言行，恐怕再次生波。

美國總統川普從上任前，就已經不斷針對晶片問題放話，經濟部身為大部，早應該進行沙盤推演，甚至與台積電保持緊密聯絡，從各種角度分析台灣該拿出什麼樣的對策因應，甚至不應該只考慮半導體單一產業，而是要將所有產業的未來、甚至台灣的未來一起進行思考。

從整體時程回頭來看，當台積電董事長魏哲家與川普、美國商務部長談判時，經濟部卻毫無作為，甚至經濟部次長訪美後都只表示有做「情蒐」，顯示台灣政府對這議題決策權早被邊緣化。

對於台積電加大赴美投資一事，郭智輝更明白地說，「（台積電）沒有來跟政府說這件事」，對比前一天，賴總統才在記者會感謝魏哲家，說他這段期間跟政府保持密切溝通，讓政府能充分掌握台積電對美的投資計畫，到底誰說的是真的？還是郭智輝根本也被邊緣化，但不論如何，都不應該對此直率發言。

更重要的是，對於台灣來說，台積電就是台灣與美國之間溝通的一張王牌，現在，這張王牌已經出手，接下來，台灣還能拿什麼與美國談判？經濟部有任何的事先沙盤推演與對策嗎？

郭智輝不僅失職在先，更失言在後。他用疾病比喻英特爾，英特爾雖說近年經營失利，當年也曾風光一時。拿唐氏症來比喻，對於英特爾與唐氏症患者既不公平，更是赤裸裸的歧視。

郭智輝上任不滿一年，沒有太多政績，卻只有滿滿的失言，諸如「不必每房裝冷氣」、「跳電次數沒有比較多，只是因為媒體每天報導」。有這樣的外星人部長，真是令人無言。

台積電 川普 魏哲家

延伸閱讀

美關切貿易逆差 經長：擴大採購油氣發電機農產品

郭智輝：台積電投資美國千億元 經濟部事前沒有接獲正式申請

憂台積電變美積電 國民黨團提案要卓榮泰赴立院專案報告

劉德音破除加入英特爾傳聞

相關新聞

台積電加碼投資美國 郭智輝：政府事前不知

台積電將對美國擴大投資千億美元，外界憂心「護國神山」出走。國民黨立院黨團昨提案，要求行政院長卓榮泰到立法對此進行專案報告...

新聞眼／無作為且歧視 經長失職又失言

經濟部長郭智輝昨天接受媒體專訪時，表達事前並不知道台積電要加碼投資美國一千億美元，分析台積電是否會與英特爾合作時，居然用...

談判籌碼 學者：被美各個擊破

台積電已宣布加碼投資美國千億美元，然而，台灣政府連自己能否不受對等關稅影響都不知道；學者認為，台灣政府沒有因為台積電加碼...

米勒揭開盤算 台積意在避關稅、反壟斷調查

台積電宣布在美增加千億美元大投資，「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）日前在「金融時報」撰文，道出台積電背後...

台積研發中心 專家：美不會滿足只優化製程

台積電董事長魏哲家與賴總統舉行記者會時，提到台灣研發中心現有一萬人，未來在美設立的研發中心約為一千人，陣容不大。不過，魏...

朱立倫批賴清德 拉魏哲家解套

賴清德總統前天與台積電董事長魏哲家共同說明台積電赴美投資事宜，國民黨主席朱立倫昨表示，民眾最關心兩大議題，對台產業衝擊和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。