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台積電加碼投資美國 郭智輝：政府事前不知

聯合報／ 記者唐筱恬張曼蘋陳儷方／台北報導
台積電要加碼投資美國一千億美元，經濟部事前並沒有掌握，經濟部長郭智輝（前）七日表示，「沒有來跟政府說這件事」。記者余承翰／攝影
台積電要加碼投資美國一千億美元，經濟部事前並沒有掌握，經濟部長郭智輝（前）七日表示，「沒有來跟政府說這件事」。記者余承翰／攝影

台積電將對美國擴大投資千億美元，外界憂心「護國神山」出走。國民黨立院黨團昨提案，要求行政院長卓榮泰到立法對此進行專案報告。卓揆表示，台積電會以台灣為研發中心，經濟部長郭智輝也說，台積電關鍵技術一定留在台灣。

不過，台積加大對美投資，經濟部事前並沒有掌握。郭智輝昨晚接受廣播節目「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪，被問到台積電去美國投資一千億美元是否有先跟政府說時，郭智輝坦言，「台積電要去談時，大家都不知道，對政府他也沒有說他要投資一千億美元。」

國民黨團提案指出，台積電宣布赴美投資千億美元後，各界憂心台積電變「美積電」，恐怕會「神山不保、矽盾崩壞、衝擊產業布局」，然而賴政府卻一副事不關己的態度，要求卓榮泰率領相關部會首長，就「台積電赴美是否違背台灣優先承諾危及國安」進行專案報告。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，這次台積電赴美設廠投資事件上，非常遺憾看不到政府在裡面扮演的角色，期盼賴總統能冷靜看到現在台灣面臨的衝擊，以及所有台灣企業所受到的影響。

卓榮泰昨在立法院強調，台積電在國內許多縣市已經有既定的計畫，有在執行的、規畫當中的，甚至未來還有要新設計畫。台積電作為台灣最重要產業，台灣當然是生產基地，而且也會以台灣為研發中心，未來很長一段時間內，台灣會繼續在國際上確保關鍵技術的領先地位。

郭智輝說，「台積電百分之百不會變成美積電」，台積電關鍵技術一定留在台灣，而就企業策略來講，台積電布局是可以掌握全球半導體市場的最好機會，是個非常棒的決策。

郭智輝晚間受訪則說，在台積電宣布加碼投資美國前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，但他認為不可能，並以蒙古症（唐氏症）舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。

對於郭智輝以唐氏症比喻台積電與英特爾合資一事，引發歧視之嫌，經濟部昨晚也緊急澄清，郭部長無歧視之意，但是的確用了不適當的比喻來形容企業經營的模式，對於造成病患及企業困擾，郭部長感到十分抱歉。

台積電 川普 魏哲家

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