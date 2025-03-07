快訊

孤獨美食家「五郎」6度訪台 一下飛機迫不及待享用擔仔麵

關稅僅障眼法好戲沒上場？ 外媒：真正目的促成「終極川普交易」

美斷情報僅1天…俄猛轟逾260架無人機與飛彈 烏軍幻象戰機首出動

聽新聞
0:00 / 0:00

郭智輝：台積電投資美國千億元 經濟部事前沒有接獲正式申請

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／本報系資料照片

台積電董事長魏哲家6日到總統府與賴清德總統合開記者會，澄清外界投資美國、掏空台灣的疑慮，不過，台積電要投資美國1000億美元這件事，經濟部事前並沒有掌握，經濟部長郭智輝7日表示，「沒有來跟政府說這件事」。

郭智輝7日接受廣播電台專訪，被問到台積電去美國投資1000億美元這件事，是否有先說。郭智輝說，（台積電）沒有來跟政府說這件事，「台積電要去談時，大家都不知道，對政府他也沒有說他要投資1000億美元，都沒有說這事」，雖然台積電要投資美國仍需要通過投審會這一關，但他認為台積電應該是很有把握可獲得通過。

廣播節目內容播出後，經濟部官員補充，郭部長是要表達，台積電事前有充分與政府互動溝通，總統與魏董事長的記者會就已充分表達。而就投資審查的部分，由於尚未正式做成投資決定，因此投審會尚未收到正式申請案。

郭智輝說，在台積電宣布加碼投資美國之前，台灣原本都在討論台積電是否被迫與英特爾合資，但他認為不可能，並以蒙古症舉例，「你知道他家有蒙古症，你要娶媳婦，但他家有蒙古症的傳統，你要娶他嗎？這要有很大的決心，不是說蒙古症不好，但這是長期的，後代如果有也會痛苦，有這個風險」。

美國總統川普還可能取消晶片法的補助，台積電是否會造成影響？郭智輝說，這是美國國家政策，拜登的晶片法確實很吸引人，因為建廠時期是沒有收入的，只有資本支出，比較需要補助，但建廠完成、產品生產出來賺錢了，就不需要這些補助了，對於有能力的公司，不在乎是否有補助，而是要求能獲得公平對待。

郭智輝說，台積電是有錢的公司，相對之下，他的同業資金就不是那充裕，確實是需要補助，現在川普要全部取消補助，對台積電沒影響，因為補助才66億美元，對於可拿出1000億美元投資的台積電而言不算什麼，台積電期待的是美國不要只嚴待台積電，取消補助對台積電沒差，倒是可能不利於英特爾。

台積電 川普 魏哲家

延伸閱讀

指賴清德沒回國安影響 蕭旭岑：幫川普背書棄台論？

憂台積電變美積電 國民黨團提案要卓榮泰赴立院專案報告

憂台積電移美核心優勢流失 郭智輝的老師喊：張忠謀要不要回鍋？

台積電移美…郭智輝有肩膀扛得起？ 昔EMBA老師開重砲：下台

相關新聞

郭智輝：台積電投資美國千億元 經濟部事前沒有接獲正式申請

台積電董事長魏哲家6日到總統府與賴清德總統合開記者會，澄清外界投資美國、掏空台灣的疑慮，不過，台積電要投資美國1000億...

童子賢：台灣若迷戀矽盾 產業恐生荷蘭病會不長進

台積電擴大在美投資，外界擔心台灣可能流失半導體競爭優勢。代工廠和碩董事長童子賢今天表示，台灣上下如果仍然迷戀「矽盾」這個...

AI創業家憂台積電外移衝擊台灣 綠營反擊「唱衰論」

台積電近日宣布將在美國投資一千億美元，一度引發國內民心浮動。綠營人士表示，經過民進黨立委、地方民代輪番釋疑，加上賴清德總...

葛如鈞點出台積電擴大美國投資隱患：供應鏈恐全部外移

台積電宣布擴大赴美投資千億美元，引台灣內部憂心核心產業出走。國民黨立委葛如鈞今晚受訪點出問題，他表示，台積電赴美投資，可...

遭控擁台積電股票散播疑美 翁曉玲：小股東不能發言嗎

民進黨立委郭國文、林楚茵控國民黨立委翁曉玲持有台積電股票，一邊散播「疑美論」，一邊靠台積電賺錢。翁曉玲下午反擊，台積電小...

台積電擴大赴美投資股東如何因應？和碩董事長童子賢這麼看

談及台積電（2330）擴大赴美投資，和碩（4938）董事長童子賢7日指出，台積電只要維持目前競爭優勢，登陸美國後，一定會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。