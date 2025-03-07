AI創業家憂台積電外移衝擊台灣 綠營反擊「唱衰論」

台積電近日宣布將在美國投資一千億美元，一度引發國內民心浮動。綠營人士表示，經過民進黨立委、地方民代輪番釋疑，加上賴清德總統與台積電董事長魏哲家親上火線記者會後，輿情系統顯示該議題已趨於穩定，但包括對外「疑美論」、對內「國運大壞說」等影響仍在發酵，將密切關注後續發展。

綠營人士表示，台積電赴美擴大投資是全球佈局一環，相關以政治攻防做出發點的質疑，大致可歸類為兩大類。首先，是以國民黨加以散佈的「疑美論」，質疑未提及美國對台灣的安全承諾，以及台灣晶片輸美是否能免除高關稅。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨立委動輒以台積電換來什麼國家安全保證來命題，但請國民黨立委問問自己，立法院難道沒有責任，因為刪減國防預算、弱化台灣防衛能力的不就是國民黨立委，請在野黨不要操作疑美論。

綠營人士指出，第二種對台積電赴美議題的攻擊樣態，則是對內發動，例如，中華電信與緯創資通皆有投資的AI公司愛卡拉，其執行長程世嘉在第一時間，即在臉書上直接看衰此事，並直言「國運大壞」；另外包括國民黨立委王鴻薇也質疑，政府未來如何確保半導體產業的優勢等，都屬對內藉由台積電事件分化國人樣態。

民進黨發言人韓瑩表示，藍白與中國國台辦異口同聲唱衰台積電，在立法院及輿論上，配合全世界唯一打壓台灣國際地位的中共，才是真的出賣國安，可說是「壞到骨子裡」。