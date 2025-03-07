遭控擁台積電股票散播疑美 翁曉玲：小股東不能發言嗎

民進黨立委郭國文、林楚茵控國民黨立委翁曉玲持有台積電股票，一邊散播「疑美論」，一邊靠台積電賺錢。翁曉玲下午反擊，台積電小股東不能疑美發言嗎？郭國文、林楚茵問政不怎麼樣，推倒搶奪、查人財產、揭人隱私倒是很擅長。

台積電擴大在美國投資千億美元，在野黨表達有掏空台灣產業疑慮，被批「疑美」。翁曉玲也被綠委指控持有台積電股票，散播疑美論的同時，又靠台積電賺錢。

針對綠委指控，翁曉玲說，台積電小股東不能疑美發言嗎？明天是3月8日婦女節，今天中午就收到立法院長韓國瑜送來的美麗玫瑰花束，讓她倍感溫暖與鼓舞。

翁曉玲表示，在立法院的每一天， 她都是戰戰兢兢的面對各種任務與挑戰， 力求作好立法委員的工作。只是很無奈的，還得分神去回擊民進黨對她的各種指控和流言蜚語。

翁曉玲提到，今天最新的指控就是民進黨郭國文、林楚茵說她家持有10張台積電股票，怎能一邊散播疑美論，一邊靠台積電賺大錢。她和她先生就是台積電150萬小股民的其中一員，長期持有台積電股票近20年， 靠著分點股利，累積到10張， 到現在一張上百萬也沒賣掉。

翁曉玲強調，「像我們這種忠誠的台積電小股東， 為什麼不能對台積電帶著先進製程和研發中心到美國投資發展表達意見？更何況我身為立法委員，看到護國神山台積電被迫出走台灣，恐會影響台灣的經濟產業發展和國安，怎能不憂心過問呢？」

翁曉玲指出，郭國文、林楚茵二人問政不怎麼樣，推倒搶奪、查人財產、揭人隱私倒是很擅長，像這種立法委員才是真正不適格的立委，腦袋裡只有鬥爭在野黨，完全沒有為國家社稷著想。