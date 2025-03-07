台積電擴大赴美投資股東如何因應？和碩董事長童子賢這麼看

談及台積電（2330）擴大赴美投資，和碩（4938）董事長童子賢7日指出，台積電只要維持目前競爭優勢，登陸美國後，一定會「輾壓」英特爾，舉例來說，假如鴻海（2317）與廣達（2382）到上海設廠，背後代表的是筆電製造量可以更大，「這時候我覺得應該要買這兩家公司股票才對」。

童子賢7日出席風傳媒十一周年社慶論壇，面對主持人提問，台積電股東如何因應這段時間市場變化，童子賢認為，台積電競爭力「兩好三壞」的局勢，是難免要面對的，從好的一面就來看，台積電登陸美國會擠壓三星跟英特爾生存空間，「如果我是惠普跟輝達，有最先進的晶片要代工，會找英特爾或台積電？」，只要台積電維持目前的先進技術狀態，一定是輾壓英特爾。

童子賢並開玩笑舉例，若廣達或鴻海到上海設廠，是不是一定掏空台灣？廣達跟鴻海到上海設廠，表示筆電製造量可以更大，這時候應該要買廣達跟鴻海的股票才對，他並笑說，「我到目前為止還是沒回答你要不要買台積電股票的問題」。

至於和碩是否會跟進赴美投資，童子賢說：「台積電2024年毛利率55%，無論成本增加一成或兩成都夠支應，但代工產業『毛三到四』，一下子成本增加20%，『砍頭生意有人做，賠錢生意沒人做』，如果客戶說你非來不可，否則會有些麻煩，那我會去，但客戶可能必須吸收增加的成本。」

童子賢也說，美國不是整個武林，美國的GDP占全球26%，世界上還有其他的74%地區，若產品可以銷售至中國大陸、歐洲、澳洲、加拿大或印度等地，「我為什麼要忍受這麼高的成本到美國製造」。

童子賢認為，川普政府的美國製造若實施，就是將地球劃分為美國、非美國兩個世界，該怎麼對應，答案昭然若揭。

童子賢表示，台積電董事長魏哲家到白宮，就好像張無忌獨闖少林，少林寺找我我不去，那是不可能的事，台積電沒辦法一個人的武林，供應鏈長長的一環，從上游材料設備再到下游客戶，都必須要在生態鏈裡面盡到其本分，先進晶圓製造不能自己躲在「古墓派」的山林中獨自過活。

童子賢說，「台灣現在上上下下罵聲一片，但台積電能夠做得好，除了九陽神功練好、廣結盟友、上下游關係做得非常好都是關鍵，少林寺方丈（指川普）現在捲起江湖風波，台積電主動出擊有利的戰略位置，從我的觀察裡沒有比較壞，就像打棒球，魏哲家面對兩好三壞，壘上有人，你要相信他的功力、判斷，讓他好好演出」。