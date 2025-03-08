台積電加碼投資美 當地建商先獲利？鳳凰城房價2年半漲幅7成

幾十年來，台灣投資人跟著台積電一起發大財，從竹科轉戰到中科、南科，不少人賺到笑呵呵，近年在央行連續七波打炒房後，房市陷入停滯，尤以台積電相關題材的台南、高雄修正幅度最大。豈知，台積電再加碼投資美國1000億美元（約新台幣3.3兆元）消息曝光後，投資人立即聞到商機，積極詢問房仲業者，想相約到鳳凰城買地了。

吉家網董事長、房市趨勢專家李同榮指出，台灣2024年Q4房市表現價量俱疲，明顯確立七年的多頭就此結束，2025年進入下修階段，南二都扮演領跌角色，全年價格平均下修8至10％，交易量下探30萬戶。

這一波，受益於南科而漲勢凌厲的台南，以及台積電新建廠的高雄因超漲幅度較高而率先領跌，並蔓延至中台灣與北台灣。吉家網企研處長莊文樹進一步分析，其中雙北相對抗跌，台北市小漲1.95％、新北市微漲0.45％；其餘都負成長，台中市-0.95％、桃竹-3.54％；台南市-4.32％，高雄市-5.54％。

六都前20大跌幅行政區中，前四大都與台積電有關，包括台中沙鹿、台南新化、高雄岡山、新竹竹北，顯見台積電外溢效應超漲區的房價率先下修，「台積宅」暫時失靈了。

就在台灣科學園區附近房價下修時，3月4日卻傳來台積電加碼投資美國的消息，累計金額達1650億美元（約新台幣5.43兆元），成為美國史上規模最大的單項外國直接投資案。台積電表示，未來四年，將創造四萬個營建工作機會，以及數以萬計高薪且高科技的就業機會；川普更指稱，將帶來數萬個工作機會。

就在台灣科學園區附近房價下修時，3月4日卻傳來台積電加碼投資美國的消息。圖╱美聯社

台積電投資美國，亞利桑那州的建商先受益

而嗅覺敏銳的台灣投資人馬上聞到商機了。「位在亞利桑那州鳳凰城的六座晶圓廠、兩座先進封裝廠、一座研發中心，至少需要幾萬人吧！再加上後續跟進的供應商，這麼多人的食衣住行需求，潛在商機有多大啊？」一位商業不動產投資人說。

而最令美商ERA易而安不動產副總經理邱宏吉驚訝的是，台積電投資消息曝光後，馬上有法人代表、企業主打電話詢問想到鳳凰城置產等事宜，「這些客人隨時掌握國際資訊，眼光精準，投資嗅覺很敏銳。」

其實，亞利桑那州的建商早就受益了。2022年11月初，台積電包機送首批300名員工與家屬前往美國，至今已有逾千名工程師及家人常住鳳凰城。邱宏吉指出，當地建商積極興建房子，搶攻住宅商機，目前已完工2000多戶，興建中的有1000多戶，規劃中的有1500多戶。加碼投資消息出來後，建商一定會繼續推出新建案，以因應當地住宅的剛性需求。

任誰也沒想到，台積電的進駐，竟然為這座沙漠城市「鳳凰城」帶來生機，台式餐館、超市、美髮店、購物中心如雨後春筍般冒出頭，「妳可能會嚇一跳，短短兩年，台積電工程師已經生了100多個寶寶了，」工程師陳永成（化名）說，多數被派到美國的工程師都30歲出頭，按美國的法律規定，孩子在美國出生就是公民，讓很多同事更願意生育。即便外派三年沒有綠卡，但合約結束後，可申請做本地員工，屆時公司也會協助申請綠卡。

當園區的工作者愈來愈多時，就會衍生各種需求，加上台積電再投資1000億美元，難怪台灣的法人機構、企業都想搶地了，將來不管是出售，或是蓋商業大樓、百貨公司、購物商場、辦公大樓，都會有不錯的報酬率。「只要看看日本九州的熊本市，就能理解為何台積電進駐會讓當地的房價漲翻天、商業活動蓬勃發展了。」邱宏吉進一步說。

台積電讓鳳凰城房價再次偉大，2.5年漲幅七成

現在，鳳凰城已被工程師喻為「大一號的美國版竹科」，土地面積龐大，隨著人員不斷進駐，很快會上演竹北（竹科）、善化（南科）的奇蹟，房價鐵定上漲，「我原先是租房子，開始思考是否應該買房了，」陳永成說，「我在美國當爸爸了，也應該有一個家了。更何況台積電又加碼投資，房價至少漲10％至20％，早進場還有機會賺價差。」

而與他一樣想法的工程師也不少，摩拳擦掌想將竹科的投資模式複製在鳳凰城。有能力的計畫多買幾間房，先出租以等待未來獲取可觀的資本利得。

馨傳不動產執行長何世昌根據zillow的統計數據指出，2019年底，鳳凰城「獨棟住宅」的平均總價是26萬5710美元（約新台幣872萬元）。當2020年5月台積電宣布到美國投資時，鳳凰城平均房價開始明顯起漲，2022年7月來到最高峰45萬1575美元（約新台幣1482萬元），兩年半漲幅達到七成。今年元月房價因漲多回檔修正，微跌至42萬458美元（約新台幣1380萬元）。

相比台北、竹北的房價，鳳凰城的房價相對低廉，而且還是獨門獨院的透天厝（好萊塢電影常見的房子）。何世昌認為，台積電總計1650億美元的投資案，加上供應商也會陸續跟進，能否讓鳳凰城的房價再次偉大，甚至是複製竹科的模式，很多投資人都充滿期待。

不僅法人、企業主有興趣，散戶投資人也蠢蠢欲動。不過邱宏吉提醒，鳳凰城不比日本熊本市，台灣人很熟悉日本房市，也有專營日本的台灣仲介業者，投資客可以得到完善服務。一般人對鳳凰城相對陌生，除非是企業或法人，背後有會計師、律師團隊，比較容易進場。如果個人想投資，建議透過國際的專業房仲機構較為妥當。

（本文出自2025.03.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）